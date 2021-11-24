Voorpostgekkie hernia Hannie noemt burgemeester Aboutaleb een vieze longhond!

Voorpostgekkie hernia Hannie Descendre kan niet meer slapen en is dan ook haar ‘mandje’ uitgekomen, midden in de nacht.

Ze heeft burgemeester Aboutaleb van Rotterdam op de televisie gezien bij Jinek en het werd haar allemaal teveel, want hoe meer ze erover nadenkt des te meer haar nekharen overeind gaan staan. Want alleswetertje hernia Hannie vindt niet dat de burgemeester voor zijn volk, de Rotterdammers staat en wat ze bij Jinek zag vond ze om te kotsen, hij noemde het volk wat vrijdagavond op de Coolsingel tekeer ging namelijk relschoppers en dat waren ze helemaal niet volgens Hannie.

Het is allemaal doorgestoken kaart, de bakstenen lagen al klaar en vergeet het niet dat het Eurogend Force aanwezig was maar dat hoort ze dan Aboutaleb niet vertellen, net zoals over dat Braziliaanse team, dat was er ook en die zijn puur uit om te moorden maar daar hoor je niemand over! Het is een heel leger mensen!

Nee joh, die burgemeester weet niet waar hij het over heeft, want al die mensen die ook in de marsen meelopen elke week stonden ook op de Coolsingel, alles stond er.

Inderdaad, ergens zo hier en daar stonden bibberend wat wappies die dachten weer een avondje dom te kunnen gaan lopen roeptoeteren, rechts extremisten Deborah vd Berg en Ben vd Kooi van Rotterdam in Opstand (RIO) waren er uiteraard want die hadden hiervoor opgeroepen, Marco Buis, crimineel Eldor van Feggelen en zijn maatjes waren er en ook opa Leo Stoter liep er bijvoorbeeld rond, urenlang terwijl zijn hond Bla in de auto helemaal alleen zat tussen het vuurwerk en alle schermutselingen. En zo waren er nog veel meer.

En weet je Hannie, al die mensen die wij hebben gezien en hebben herkend hebben we ook gemeld aan de politie Rotterdam want in de normale wereld is dit asociaal kutgedrag wat absoluut bestraft moet worden.

Hernia Hannie denkt dat de relschoppers in Rotterdam er alleen maar waren voor hun zelfbeschikkingsrecht, want ze willen niet meer mee in een 2G maatschappij, hernia Hannie keurt dus dit gedrag, deze rellen goed en ze vindt het niet te geloven dat er zomaar mensen neergeschoten werden en dan kan iedereen wel zeggen dat er geen doden zijn gevallen maar waar rook is, is vuur!

Zo gaat het domme gebral nog even door, zegt dat burgemeester Aboutaleb bloed aan zijn handen heeft, dat hij een vieze teringhond is, een vieze longhond zelfs.

Hannie, dom asociaaltje, normale mensen waren vrijdagavond gewoon lekker thuis, het vullus wat daar op de Coolsingel stond was gajes, uitschot, op de Coolsingel werden agenten aangevallen, auto’s in de brand gestoken, met stenen gegooid en er werd vernield, ramen ingegooid van winkeliers die al nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Er hadden inderdaad doden kunnen vallen. Jouw wappies deden daar net zo hard aan mee en dat is ook de reden dat relschopper Marco Buis nu met een gat in zijn royale pens in het ziekenhuis ligt en dan heeft hij nog mazzel gehad.



Alleswetertje hernia Hannie, al jaren loopt ze mee te hobbelen en heeft nog steeds helemaal niets geleerd, het Haagsche achterbuurtvrouwtje dat denkt de wereld te kunnen veranderen. Die al jarenlang teert op een uitkering en die agenten belaagt. Deze Voorpostaanhanger, hernia Hannie Descendre denkt het dus allemaal beter te weten dan een burgemeester. Die Hannie. Jammer dat je er niet was Hannie, ik had je met liefde gemeld aan de politie.