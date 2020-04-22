CÓMO HACER ZUMO DE GRANADA, FÁCIL Y RÁPIDO

TRANSCRIPCIÓN DEL VÍDEO

La granada es todo un superalimento medicinal, es riquísima en antioxidantes, sin embargo, cuando llega la época de esta fruta, no siempre nos atrevemos a comprarla pensando que da mucho trabajo pelarla o aprovecharla.



Propiedades de la granada

Además de la ya mencionada riqueza en antioxidantes, la granada ha sido tradicionalmente muy valorada por sus propiedades medicinales, algunas de estas confirmadas por estudios en la actualidad. Entre este potencial terapéutico de la granada está:



propiedades anticancerígenas

ayuda en problemas cardiovasculares

tos

fiebre

disfunción eréctil

enfermedades bacterianas

enfermedades víricas

enfermedades fúngicas (candidiasis)



ZUMO DE GRANADA

Una de las mejores formas de consumirla es en zumo, ya que podemos tomar



más granadas de una vez, y el líquido resultante es un superconcentrado de nutrientes y antioxidantes difícil de igualar.



Es verdad, cada vez hay más oferta de zumo de granada en el mercado, pero si es de calidad suele ser caro, y además por muy bien conservado que esté jamás se podrá igualar en propiedades al zumo "vivo" recién extraído y consumido en el momento.



Hacer zumo de granada en casa es mucho más fácil de lo que algunos puedan pensar, sólo necesitamos:



El exprimidor de cítricos





Exacto, vamos a exprimir las granadas igual que haríamos con unas naranjas. Se parte la granada por la mitad y se exprime tal cual. Sólo tiene un truco, hay que exprimir con suavidad, progresivamente, sin presionar demasiado para evitar que los granos salten antes de haber extraído su zumo.



Y ¡ya está! Ya tenemos nuestro delicioso zumo de granada preparado para hacer una verdadera cura de granadas en otoño, con muy poco esfuerzo y apenas inversión de tiempo.

Y si son granadas ecológicas y de producción local mucho mejor, así contribuiremos a un entorno más saludable consumiendo con sentido común e invirtiendo en el futuro del Planeta. ¡A disfrutar del zumo de granada!



Fátima Solé

Naturópata



ESTA INFORMACIÓN NO ES, NI SUSTITUYE, LA CONSULTA, TRATAMIENTO, O DIAGNÓSTICO, DEL PROFESIONAL DE LA SALUD COMPETENTE.



BIBLIOGRAFÍA

Medicinal and Aromatic Plants of the Middle-East, Zohara Yaniv, Nativ Dudai, Springer, 2014