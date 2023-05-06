En España se demoniza y se arruina a los ganaderos con multas millonarias

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Como nos cuenta Feli si no votamos en contra de la Agenda 2030 que incluye la destrucción del sector primario en España acabaremos comiendo a un alto precio alimentos de baja calidad de otros países sin controles como Marruecos o China con todo tipo de pesticidas, hormonas, metales pesados, medicamentos...
Extracto del video del canal de Youtube de Feli Martín Crespo https://youtu.be/pDj7abSSIUo