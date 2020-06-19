© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
L'info en QuestionS #2 - Émission du 18 juin 2020
Follow
0
Download MP3
Share
Report
1 view • June 19, 2020
Import YT du 18 juin 20202 : https://www.youtube.com/watch?v=8ePFR76g5m8
Chaîne YT Jean-Jacques Crevecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
L'émission hebdomadaire "l'Info en Questions" est née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais les régisseurs du monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission "l'Info en Questions" est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens.
Retrouvez l'émission chaque jeudi à 20h00 (heure de Paris) - 14h00 (heure de Montréal)
⚡️Les chaînes de l'équipe⚡️
👉Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
👉Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
👉Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
👉Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
👉Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Pour accéder à des milliers d'informations relatives à la vaccination : http://initiativecitoyenne.be/
Quelques références citées :
— Roland Gori - la fabrique des imposteurs : https://www.youtube.com/watch?v=2FEtiA18lZU
— Docteur André Gernès - deux DVD sur son œuvre :
— Docteur Michel de Lorgeril - article sur les vaccins grippaux du 7 juin 2020 : https://www.aimsib.org/2020/06/07/jurisprudence-chloroquine-et-medecine-des-vaccins/
— Sur la fiabilité des tests : https://www.brighteon.com/watch?playlistId=63204b00-133f-46ca-bc92-4890dc6f0f15&;index=1
— La philosophie de Günther Anders :
https://www.babelio.com/livres/Anders-Lobsolescence-de-lhomme/116523
https://philitt.fr/2018/03/28/autonomie-de-la-technique-et-obsolescence-de-lhomme-chez-gunther-anders/
https://lesbrindherbes.org/2014/08/30/decouvrir-gunther-anders-philosophe-prophete/
— Le salaire moyen des PDG de compagnies pharmaceutiques :
Chaîne YT Jean-Jacques Crevecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
L'émission hebdomadaire "l'Info en Questions" est née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais les régisseurs du monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission "l'Info en Questions" est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens.
Retrouvez l'émission chaque jeudi à 20h00 (heure de Paris) - 14h00 (heure de Montréal)
⚡️Les chaînes de l'équipe⚡️
👉Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
👉Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
👉Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
👉Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
👉Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Pour accéder à des milliers d'informations relatives à la vaccination : http://initiativecitoyenne.be/
Quelques références citées :
— Roland Gori - la fabrique des imposteurs : https://www.youtube.com/watch?v=2FEtiA18lZU
— Docteur André Gernès - deux DVD sur son œuvre :
— Docteur Michel de Lorgeril - article sur les vaccins grippaux du 7 juin 2020 : https://www.aimsib.org/2020/06/07/jurisprudence-chloroquine-et-medecine-des-vaccins/
— Sur la fiabilité des tests : https://www.brighteon.com/watch?playlistId=63204b00-133f-46ca-bc92-4890dc6f0f15&;index=1
— La philosophie de Günther Anders :
https://www.babelio.com/livres/Anders-Lobsolescence-de-lhomme/116523
https://philitt.fr/2018/03/28/autonomie-de-la-technique-et-obsolescence-de-lhomme-chez-gunther-anders/
https://lesbrindherbes.org/2014/08/30/decouvrir-gunther-anders-philosophe-prophete/
— Le salaire moyen des PDG de compagnies pharmaceutiques :
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.