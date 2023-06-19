Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 79.Читает Автор. https://youtu.be/9jU8BDH99iQ

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

00:33 — Чтобы правильно мыслить нужна воля?

01:33 — Почему произходит возвращение к старому на духовном пути?

02:28 — Почему у некоторых проявляется стремление к иллюзии? Т.е. когда выдают лишь желаемое за действительное и хотят знать лишь «позитив»?

04:49 — Чем тварение отличается от раждения?

05:58 — Вопрос об Истинной Любви.

07:07 — Как правильнее возпринимать Твоё Пребывание и Миссию в этой сфере Тварения?

08:57 — Как сделать, чтобы периодически не преобладала гордыня, перекрывающая всё?

09:50 — Множество разнообразных вопросов сейчас, это только предпосылка ко всему будущему Знанию от Самой Премудрости?

10:45 — Безразличие — это тоже форма эгоизма?

11:14 — Эгоистичность противоположна любви, несовместима с любовью, Светом? А значит, и верой, осознанием Тебя? Получается, пока человек эгоист, то он не может верить в Тебя?

12:00 — Могли ли быть демоны среди тех, кто пребывал рядом с Тобой и даже помогал, и им был Дан шанс послужить в ПрогРАмме Спасения и искупления кармы?

12:45 — Твоя Музыка Наполняет Энергетически. Что это за Свойство?

13:15 — В чём причина падения тех, кто не смог дойти до конца Духовного Пути?

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Да Будет Свет!

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-79

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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