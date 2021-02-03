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Prof. Dolores Cahill: mRNA 'vaccines' side effects
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Prof. Dolores Cahill e' scienziata e ricercatrice in biotecnologie all università college di Dublino, e inventore con brevetti registrati in tutto il mondo. È capo gruppo di ricerca all Istituto Max Planck in Berlino.
https://dolorescahill.com/pages/experience
In questa intervista spiega quali effetti collaterali ci si deve aspettare dopo ' l inoculazione' degli mRNA cosiddetti 'vaccini (che immunità non danno e non possono dare) di Pfizer, Moderna AstraZeneca, Merck etc.
Tre sono i livelli di reazioni avverse da aspettarsi.
L unica reazione immunitaria sarà quella autoimmune che a distanza di tempo, mesi, anni, provoca il collasso degli organi interni. Il nostro sistema immunitario vede le nostre cellule, dopo l'inoculazione, come agenti patogeni da eliminare.
Decidete voi cosa fare con la vostra vita.
Artt.3 et. 6 della dichiarazione universale dei diritti umani in Bioetica dell Unesco (valida in tutti i paesi firmatari, inclusa l Italia).
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&;URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://dolorescahill.com/pages/experience
In questa intervista spiega quali effetti collaterali ci si deve aspettare dopo ' l inoculazione' degli mRNA cosiddetti 'vaccini (che immunità non danno e non possono dare) di Pfizer, Moderna AstraZeneca, Merck etc.
Tre sono i livelli di reazioni avverse da aspettarsi.
L unica reazione immunitaria sarà quella autoimmune che a distanza di tempo, mesi, anni, provoca il collasso degli organi interni. Il nostro sistema immunitario vede le nostre cellule, dopo l'inoculazione, come agenti patogeni da eliminare.
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