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L'info en QuestionS #3 - Émission du 25 juin 2020
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Import YT 25 juin 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=eaN6DVvYSjg
Chaîne YT Jean-Jacques Crevecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
Au programme de ce soir :
Les débuts de Ema comme lanceuse d'alerte, le « Great Reset » annoncé le 3 juin par Klaus Shwab (fondateur et président du WEF) pour janvier 2021, le référendum suisse contre le projet de loi covid19 qui permettrait au Conseil fédéral suisse d'imposer le vaccin, la fermeture des commerces, le confinement et autres mesures liberticides jusqu'au 31.12.22, l'erreur de Pasteur, Les conflits d'intérêts en médecine, l'inutilité du port du masque et autres sujets d'actualité.
L'émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure.
Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission "l'info en QuestionS" est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens.
Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
🌸Retrouvez l'émission chaque jeudi à 20h00 Heure UE-France / 14h00 Heure Québec🌸
⚡️Les chaînes de l'équipe⚡️
👉Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
👉Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw" dir="auto
👉Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
👉Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww" dir="auto
👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
👉Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Pour accéder à des milliers d'informations relatives à la vaccination : http://initiativecitoyenne.be/
Principales références citées dans cette vidéo :
— Interview du Prof. Dr. Sucharit Bhakdi (en allemand, sous-titrée en anglais) : https://youtube.com/watch?v=WbWJ4xIPAkA
— Article de vulgarisation de Denis Rancourt : https://www.rcreader.com/commentary/masks-dont-work-covid-a-review-of-science-relevant-to-covide-19-social-policy
— Article original d'avril 2020 de Denis Rancourt : https://www.rcreader.com/sites/default/files/Denis%20G.%20Rancourt%20PhD%20April%202020%20%22Masks%20Don%27t%20Work%3A%20A%20review%20of%20science%20relevant%20to%20COVID-19%20social%20policy%22.pdf
— Interview de Denis Rancourt par Jérémie Mercier : https://youtube.com/watch?v=Fvp6uah-2hY
— Pour signer la pétition de soutien au professeur Perronne : https://www.mesopinions.com/petition/sante/petition-ete-lancee-contre-pr-perronne/93958
— En 2016, 153 millions de francs versés par l’industrie pharmaceutique aux professionnels de la santé : https://www.google.com/amp/s/amp.rts.ch/info/suisse/9313856-les-pharmas-ont-verse-14-millions-aux-medecins-suisses-en-2016.html
— Le Brésil interdit le paraquat – Syngenta fait pression en coulisses, avec le soutien de la Suisse : https://www.publiceye.ch/fr/coin-medias/communiques-de-presse/detail/le-bresil-interdit-le-paraquat-syngenta-fait-pression-en-coulisses-avec-le-soutien-de-la-suisse
— « The Great Reset » du WEF (World Economic Forum) prévu en janvier 2021 : https://fr.weforum.org/press/2020/06/la-grande-reinitialisation-un-sommet-unique-pour-debuter-2021
— Livre de Richard Florida (2010) : https://www.amazon.com/Great-Reset-Post-Crash-Economy-Change/dp/0062009052
— Le FMI prédit une récession mondiale historique en 2020 : https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/14/coronavirus-le-fmi-predit-une-recession-mondiale-historique-avec-un-recul-de-la-croissance-estime-a-3-en-2020_6036559_3234.html
— John Mauldin : Le grand reset sera une grande récession : https://www.forbes.com/sites/johnmauldin/2018/05/24/the-2020s-might-be-the-worst-decade-in-u-s-history/%2379edfa0f48d3
— Expérience de Milgram : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Milgram
— Expérience de Asch : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Asch
— Projet de loi covid19 du Conseil fédéral suisse : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61797.pdf
— Référendum contre la loi covid19 : RDV Vendredi 26 juin à : Rte de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne, dès 19h30. https://micro-taxe.blogspot.com/2020/06/referendum-contre-la-loi-coronavirus.html
— PETITION SUISSE POUR UNE ENQUETE INDEPENDANTE SUR LA GESTION DU COVID 19 : https://printemps2020.com/
— PETITION SUISSE POUR LA LIBERTE VACCINALE : https://www.change.org/p/au-parlement-suisse-que-la-libert%C3%A9-vaccinale-soit-prot%C3%A9g%C3%A9e-en-suisse/u/27074586?cs_tk=AjawihKs54ZtQOr-9F4AAXicyyvNyQEABF8BvLYKeqPb61uGgpiv9hg3j8g%3D&;utm_campaign=eda9767fb8684851ae3369074d00b96d&utm_content=initial_v0_4_0&utm_medium=email&utm_source=petition_update&utm_term=cs
Chaîne YT Jean-Jacques Crevecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
Au programme de ce soir :
Les débuts de Ema comme lanceuse d'alerte, le « Great Reset » annoncé le 3 juin par Klaus Shwab (fondateur et président du WEF) pour janvier 2021, le référendum suisse contre le projet de loi covid19 qui permettrait au Conseil fédéral suisse d'imposer le vaccin, la fermeture des commerces, le confinement et autres mesures liberticides jusqu'au 31.12.22, l'erreur de Pasteur, Les conflits d'intérêts en médecine, l'inutilité du port du masque et autres sujets d'actualité.
L'émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure.
Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission "l'info en QuestionS" est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens.
Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
🌸Retrouvez l'émission chaque jeudi à 20h00 Heure UE-France / 14h00 Heure Québec🌸
⚡️Les chaînes de l'équipe⚡️
👉Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
👉Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw" dir="auto
👉Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
👉Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww" dir="auto
👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
👉Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Pour accéder à des milliers d'informations relatives à la vaccination : http://initiativecitoyenne.be/
Principales références citées dans cette vidéo :
— Interview du Prof. Dr. Sucharit Bhakdi (en allemand, sous-titrée en anglais) : https://youtube.com/watch?v=WbWJ4xIPAkA
— Article de vulgarisation de Denis Rancourt : https://www.rcreader.com/commentary/masks-dont-work-covid-a-review-of-science-relevant-to-covide-19-social-policy
— Article original d'avril 2020 de Denis Rancourt : https://www.rcreader.com/sites/default/files/Denis%20G.%20Rancourt%20PhD%20April%202020%20%22Masks%20Don%27t%20Work%3A%20A%20review%20of%20science%20relevant%20to%20COVID-19%20social%20policy%22.pdf
— Interview de Denis Rancourt par Jérémie Mercier : https://youtube.com/watch?v=Fvp6uah-2hY
— Pour signer la pétition de soutien au professeur Perronne : https://www.mesopinions.com/petition/sante/petition-ete-lancee-contre-pr-perronne/93958
— En 2016, 153 millions de francs versés par l’industrie pharmaceutique aux professionnels de la santé : https://www.google.com/amp/s/amp.rts.ch/info/suisse/9313856-les-pharmas-ont-verse-14-millions-aux-medecins-suisses-en-2016.html
— Le Brésil interdit le paraquat – Syngenta fait pression en coulisses, avec le soutien de la Suisse : https://www.publiceye.ch/fr/coin-medias/communiques-de-presse/detail/le-bresil-interdit-le-paraquat-syngenta-fait-pression-en-coulisses-avec-le-soutien-de-la-suisse
— « The Great Reset » du WEF (World Economic Forum) prévu en janvier 2021 : https://fr.weforum.org/press/2020/06/la-grande-reinitialisation-un-sommet-unique-pour-debuter-2021
— Livre de Richard Florida (2010) : https://www.amazon.com/Great-Reset-Post-Crash-Economy-Change/dp/0062009052
— Le FMI prédit une récession mondiale historique en 2020 : https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/14/coronavirus-le-fmi-predit-une-recession-mondiale-historique-avec-un-recul-de-la-croissance-estime-a-3-en-2020_6036559_3234.html
— John Mauldin : Le grand reset sera une grande récession : https://www.forbes.com/sites/johnmauldin/2018/05/24/the-2020s-might-be-the-worst-decade-in-u-s-history/%2379edfa0f48d3
— Expérience de Milgram : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Milgram
— Expérience de Asch : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Asch
— Projet de loi covid19 du Conseil fédéral suisse : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61797.pdf
— Référendum contre la loi covid19 : RDV Vendredi 26 juin à : Rte de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne, dès 19h30. https://micro-taxe.blogspot.com/2020/06/referendum-contre-la-loi-coronavirus.html
— PETITION SUISSE POUR UNE ENQUETE INDEPENDANTE SUR LA GESTION DU COVID 19 : https://printemps2020.com/
— PETITION SUISSE POUR LA LIBERTE VACCINALE : https://www.change.org/p/au-parlement-suisse-que-la-libert%C3%A9-vaccinale-soit-prot%C3%A9g%C3%A9e-en-suisse/u/27074586?cs_tk=AjawihKs54ZtQOr-9F4AAXicyyvNyQEABF8BvLYKeqPb61uGgpiv9hg3j8g%3D&;utm_campaign=eda9767fb8684851ae3369074d00b96d&utm_content=initial_v0_4_0&utm_medium=email&utm_source=petition_update&utm_term=cs
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