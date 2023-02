35) Chamada geral ─ Governo Público Americano

Créditos para The American States Assemblies (TASA):TASA - Feb 07, 2023 - Full Webinar - Justice Anna Von Reitz: https://odysee.com/@Obelievers:3/TASA---Feb-07,-2023---Full-Webinar---Justice-Anna-Von-Reitz:5

https://www.brighteon.com/9ee60194-6906-442b-901f-7ae6f81ec5b2

https://www.bitchute.com/video/lR32y2oEmh5H/

https://ugetube.com/watch/tasa-feb-07-2023-full-webinar-justice-anna-von-reitz_Nq6SxGSHZvBbNpw.html

Podcast: https://obelievers.podbean.com/e/tasa-feb-07-2023-anna-s-webinar/

Fonte original (Fev. 06): https://webinarsearch.americanstatenationals.org/index.php/february-2023/

______



February 8, 2023 | James Clinton Belcher, Head of State, The United States of America : http://www.paulstramer.net/2023/02/animals-too_8.html

Todas estas empresas devem ser liquidadas involuntariamente e, se o Papa não o fizer, o restante dos líderes religiosos terá de se rebelar contra a liderança da Igreja Católica Romana para garantir que isso seja feito dentro de pouco tempo.

Certamente, a nossa juridisção de terra e solo está completamente chocada e contra esse comportamento feio e totalmente irresponsável dar parte do Papa e da Cúria Romana, as várias organizações militares mundiais, e outros que seguiram negligentemente esta "agenda" de morte e poluição do código genético da vida.

Todas as empresas responsáveis por isto devem ser liquidadas imediatamente sem recurso. Todos os véus empresariais removidos. Todas as protecções de falência pública negadas. Já. Todos os destinatários [desta mensagem] são responsáveis por responder e tomar medidas para suprimir esta criminalidade nas suas raízes e abordar as suas motivações.

Não adianta o Papa acenar com a mão sobre o sofrimento do Congo e, ao mesmo tempo, faltar ao seu dever perante a Lei Eclesiástica. É seu direito e dever acabar com estas empresas doentes e diabólicas.

Joe Biden deve ser removido como o "presidente" da organização sucessora fracassada dos ESTADOS UNIDOS, INC. e o governo chinês precisa que as suas empresas cúmplices fechem os negócios junto com todas as outras empresas criminosas em conluio: WHO, INC., WEF, INC , Organização Mundial da Saúde, Inc., Fórum Económico Mundial, Inc., Pfizer, Inc. e assim por diante.

Aos que uivam como cães selvagens dizendo, não, não, não podemos dar-nos ao luxo de destruir todas estas grandes empresas! Devemos fazê-lo, e fazê-lo com entusiasmo, antes do seu comportamento desenfreado e irracional de busca do lucro destrua a Terra e tudo nela. Liquidadas e já.

-----------





04) ASSEMBLEIA DE NACIONAIS: https://www.brighteon.com/watch/18f09ff2-4bb3-4632-b1a9-ba211d3f27b1?index=3

06) DIFERENÇAS ENTRE ASSEMBLEIA E GRUPO DE INTERESSE: https://www.brighteon.com/watch/18f09ff2-4bb3-4632-b1a9-ba211d3f27b1?index=5





