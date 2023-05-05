30.04.2019 я получил отказ в предоставлении политического убежища в Австрии, подписанный директором Федерального ведомства по делам иностранцев и убежища нусбаумером. В основу отказа была положена наглая, чудовищная ложь, оправдание международного терроризма и преступного путинского режима. В подобной же ситуации оказалась масса
беженцев из России, открыто выступивших против путинского режима.
В этом видео:
13:01 / 2:16:07 Гари благодарю за поддержку Украины и неравнодушие! Из Австрии!
40:06 / 2:16:07 В Австрии пишут:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=644965453648181&set=a.348848619926534
Der ukrainische Präsident Selenskyj dreht am Rad der militärischen Eskalation und fordert offenbar den 3. Weltkrieg gegen Russland!
(Президент Украины Зеленский крутит колесо военной эскалации и, видимо, призывает к 3-ей Мировой войне против России!)
45:48 / 2:16:07 Гари вы эпизодически говорите, что вас блокируют.
Как вы относитесь к разработчикам OS Linux and open source, а так же альтернативным социальным сетям?
58:08 / 2:16:07 О Веллере и Илларионове. Гари! Если вы учитесь в вашем возрасте значит вы философ.
1:03:07 / 2:16:07 Помним о Михаиле Саакашвили!
1:27:37 / 2:16:07 Как кто-то сказал про "хороших русских": просмотры не пахнут...
1:31:57 / 2:16:07 Гари благодарю вас за то, что не забываете иноземцев АТО и иностранцев воюющих за Украину.
2:00:54 / 2:16:07 Про Фейгина прошлый раз говорили.
2:04:13 / 2:16:07 Гари говорит о благородстве. Это редкость по нынешним временам.
Заключительное слово.
Оригинал видео: Стрим №11 Гари Юрий Табах. 03.05.23 13:00 Майами, 20:00 Киев. Скандалы в США, договорняк России СШа
https://www.youtube.com/watch?v=WY0vggzYlUU
На канале: Gary Yuri Tabach (Гари Юрий Табах)
https://www.youtube.com/@garyyuritabach9560
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.