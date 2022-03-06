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Lad ikke frygt erstatte frihed
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1 view • March 06, 2022
Jeg ved, at det kan lyder provokerende, men det hele er op til dig! Ønsker du fremgang, så fokuserer på fremgang. Ønsker du ødelæggelse, så fokusere på det.
Nogle mennesker har styrken til, at blive bedre når alt ser svært ud, hvor andre kigger på de mennesker med en opgivende attitude. GLEM DET og se videoen, hvor jeg fortæller dig hvordan du med lethed kan eliminere alt den angst du bære rundt med, alt den frygt der hober sig op i dig når du for eksempel ser mainstream nyheder hvor den underbevidste panik opstår som en brusende vulkan og tankerne i et splitsekund viser glimt af et fremtidige dystopia. SE NU!
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Nogle mennesker har styrken til, at blive bedre når alt ser svært ud, hvor andre kigger på de mennesker med en opgivende attitude. GLEM DET og se videoen, hvor jeg fortæller dig hvordan du med lethed kan eliminere alt den angst du bære rundt med, alt den frygt der hober sig op i dig når du for eksempel ser mainstream nyheder hvor den underbevidste panik opstår som en brusende vulkan og tankerne i et splitsekund viser glimt af et fremtidige dystopia. SE NU!
Få ultimativ udbytte ved at følge mig på din favorit platform. Bemærk også at Telegram er inkluderet. Her får du breaking nyheder omkring verdenssituationen, klik på linket: https://linktr.ee/Martin_MD
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#livet #udvikling #martinmd #frygt #angst #panik #tankekaos
#trist #døden #paranoid #tristhed #modløs #bekymring #depression
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