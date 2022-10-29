ibérez l'info #6 - Avec Pierre Etchart et Dr Eric Ancelet & Thierry, Amélie, Salim, Chloé

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Jeudi 27.10.22 : https://rumble.com/v1qbp07-librez-linfo-6-avec-pierre-etchart-and-dr-eric-ancelet-27.10.22.html SalimLaibiLLP Rumble : https://rumble.com/user/SalimLaibiLLP
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Rumble :
• https://rumble.com/v1q8x4n-librez-linfo-6-avec-pierre-etchart-and-dr-eric-ancelet-27.10.22.html
■ Générique de fin
Esperanza - Ryon
https://m.youtube.com/watch?v=8IQweD-TXa4
👉 Le site de Pierre Etchart, Au service du vivant :
https://www.auserviceduvivant.info/se-reconcilier-nos-symptomes
👉 Pour commander "Pour en finir avec Pasteur - Un siècle de mystification scientifique", de Éric Ancelet :
https://www.furet.com/livres/en-finir-avec-pasteur-eric-ancelet-9782874341977.html
■ Sources :
• Cours sur les microzymas - de Alain Scohy
https://drive.google.com/file/d/16UneRmraDHwmOUbwUxb-DJjplCztMpKn/view?usp=sharing
• Thomas Rivers, diplômé de l’Université Johns Hopkins et directeur de l’Institut Rockefeller en 1937, chargé de développer la recherche « virale »
- https://centennial.rucares.org/index.php?page=modern_virology
- https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Milton_Rivers