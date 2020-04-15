Presentación del libro vacunas, una reflexión crítica por Jesús Garcia Blanca y Enric Costa PARTE 2

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Autores:



JESÚS GARCIA BLANCA educador, escritor e investigador

independiente. Autor de El rapto de Higea y La sanidad contra la salud



ENRIC COSTA VERGER médico con 36 años de práctica con una visión holística, incluyendo homeopatía, acupuntura y naturopatía. Autor de Sida: juicio a un virus inocente y de Hijos de un Dios terminal.



Los argumentos biológicos, médicos e históricos que demuestran que la propaganda oficial sobre las vacunas y sus supuestos beneficios no tienen base científica alguna



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Jesús Garcia:



– La Red Social de Ayuda a través del Pensamiento

– La Radio del Pensamiento Positivo

http://www.circulosdeayuda.com



Los videos de esta y otras conferencias y entrevistas de interés en

Puedes escuchar este y otros audios en Evento realizado en Plural 21 Barcelona el día 22 de Enero del 2016.Autores:JESÚS GARCIA BLANCA educador, escritor e investigadorindependiente. Autor de El rapto de Higea y La sanidad contra la saludENRIC COSTA VERGER médico con 36 años de práctica con una visión holística, incluyendo homeopatía, acupuntura y naturopatía. Autor de Sida: juicio a un virus inocente y de Hijos de un Dios terminal.Los argumentos biológicos, médicos e históricos que demuestran que la propaganda oficial sobre las vacunas y sus supuestos beneficios no tienen base científica alguna——————————-Organizado por: http://plural-21.org/ Jesús Garcia: http://saludypoder.blogspot.com.es http://www.mindalia.com – La Red Social de Ayuda a través del Pensamiento http://www.mindaliaradio.com – La Radio del Pensamiento PositivoLos videos de esta y otras conferencias y entrevistas de interés en https://www.mindaliatelevision.com Puedes escuchar este y otros audios en http://mindaliacomradio.ivoox.com Keywords vacunassaludsanidadlibroenric costajesus garcia blanca

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