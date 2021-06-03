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Εμβόλιο Pfizer. Οι Γερμανοί δεν απαντούν με σαφήνεια. Τα μασάνε διότι γνωρίζουν το έγκλημα που διέπραξαν. Απόγονοι των Ναζί είναι και το μήλο κάτω από την μηλιά θα πέσει
Sofanis
Sofanis
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70 views • June 03, 2021
Η γερμανική σύνταξη του RT ρώτησε το Υπουργείο Υγείας και το el.gr σας παρουσιάζει τον διάλογο, στον οποίο η Γερμανίδα αξιωματούχος του υπουργείου ήρθε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, αρνούμενη να δώσει σαφή απάντηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ RT:

Η ιαπωνική ρυθμιστική αρχή για τα εμβόλια έχει υποβάλει ή δημοσιεύσει τις αξιολογήσεις των πειραμάτων σε ζώα με το εμβόλιο από την Pfizer / BioNTech. Σε αυτές μπορεί κανείς να δει, μεταξύ άλλων, ότι σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του κατασκευαστή, τα νανοσωματίδια mRNA δεν παραμένουν στην θέση παρακέντησης, αλλά μερικές φορές βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις στα όργανα, ειδικά στις θυληκές ωοθήκες.. Θα με ενδιέφερε το εξής: Το ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας έχει παρόμοια δεδομένα για την Γερμανία και, εάν ναι, πώς τα αξιολογείτε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ:

Έχουμε τέσσερα εμβόλια στην Γερμανία που έχουν εγκριθεί από τον EMA με τα αντίστοιχα δεδομένα που έχουν υποβληθεί για αυτά. Το εμβόλιο BioNTech / Pfizer είναι ένα από αυτά τα τέσσερα εμβόλια. Αυτό έχω να πω μόνο.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ RT:

Η ερώτησή μου όμως σχετίζεται με το γεγονός ότι τουλάχιστον από τα δεδομένα της ιαπωνικής αρχής έγκρισης είναι σαφές ότι αυτά τα νανοσωματίδια mRNA δεν παραμένουν στην θέση παρακέντησης, αλλά βρέθηκαν σε υψηλές συγκεντρώσεις στα όργανα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σίγουρα θα έχει αντίστοιχα δεδομένα για πειράματα σε ζώα με το εμβόλιο στην Γερμανία. Έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΥ ΥΓΕΙΑΣ:

Δεν μπορώ να σχολιάσω αυτό που είπε η ιαπωνική ρυθμιστική αρχή εδώ. Μπορώ να σας πω ότι αυτό το εμβόλιο έχει δοκιμαστεί από τον EMA και έχει λάβει τακτική έγκριση. Δεδομένου ότι έχει αυτήν την έγκριση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην Γερμανία όσο και σε όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ.
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vaccinehitlernazipeoplegermanydeutschlandpfizerastrazeneca
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