Nutriólogo Hugo Robin- ¡Alerta; insectos en los alimentos!

Es oficial, a partir de Enero del 2023, la Union Europea ha otorgado permiso para mezclar insectos en los alimentos para la "población en general".

Acompañame en este podcast para descubrir el porque esto afecta a nuestra salud y como podemos evitarlo!

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Este es mi regalo y mi forma de devolver el favor.

Sinceramente,

Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana

-Hugo Robin