Nutriólogo Hugo Robin- ¡Alerta; insectos en los alimentos!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Es oficial, a partir de Enero del 2023, la Union Europea ha otorgado permiso para mezclar insectos en los alimentos para la "población en general".
Acompañame en este podcast para descubrir el porque esto afecta a nuestra salud y como podemos evitarlo!
~~~~
Suscríbete a este canal de videos: https://www.brighteon.com/channels/hugorobin
Nuestros medios:
Fitoplancton Marino: https://fitoplanctonmarino.mx/
Tienda: https://tienda.despertandosalud.com/
Blog: https://despertandosalud.com/
Canal de Telegram (alternativa a Facebook): https://t.me/despertandosalud
Canal de Brigteon.social (alternativa a tweeter): https://brighteon.social/@DespertandoSalud
Canal de videos en Rumble: https://rumble.com/c/c-2452620
Este es mi regalo y mi forma de devolver el favor.
Sinceramente,
Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana
-Hugo Robin