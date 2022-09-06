Entrevue de Claude Gélinas avec Dominic Lockhead, du 6 septembre 2022

Tout d'abord, la plus grosse nouvelle, c'est que le Conseil législatif de jure est formé.





C'est historique — la Société royale publique du Canada (SRPC) a tenu une rencontre à Charette, au Québec, où les 24 membres du Conseils législatif de jure ont été choisis, 22 d'entre-eux via un tirage au sort parmi les 69 personnes qui s'étaient présentées.





https://societyrpc.com/





La prochaine étape qui vient vite est la formation de l'Assemblée législative de jure avec 65 membres alors manifestez-vous dès maintenant, auprès de M. le LtG DeJure du Québec Lockhead, si vous souhaitez être considéré pour en faire partie.





Prenez note qu'il y aura aussi un besoin pour des commissaires. En ce moment, on pense à des "ministres de ci ou de ça (santé, transports...)" mais sous la SRPC, ce sont des commissaires alors faites connaître votre motivation si cette responsabilité vous intéresse.





Dominic Lockhead occupe le poste de Lieutenant gouverneur de jure, du Québec et son objectif est de permettre au peuple d'exercer une gouvernance qui lui est bénéfique.





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J'ai parlé du service EDGAR de la Securities and Exchange Commission (SEC) où tous peuvent consulter les documents liés au Québec.





https://www.sec.gov/edgar/search/#/ciks=0000722803&entityName=QUEBEC%2520(CIK%25200000722803)





Parmi de très nombreux documents liés à l'inscription "Québec" de la catégorie gouvernementale "8888", vous pouvez consulter cette fiche des conditions finales, pour une valeur de 500 millions de dollars, daté du 28 juin 2018.





https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/722803/000119312518207294/d615975dfwp.htm





Pour le Québec, il y a 436 "entrées":





https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=0000722803





Vous pouvez aussi consulter le rapport mensuel des opérations financières du Québec, en regard des activités devant être rapportées au SEC, en date du 31 mai 2022:





https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000722803/000117625622000255/exhibit99-5.htm





Vous pourrez aussi essayer des recherches pour l'Ontario, le Canada, la Norvège et à peu près tous les autres pays, dans le monde qui se rapportent au SEC américain.





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Pour fins de suivi, voici le lien vers mon premier échange avec Dominic Lockhead, le lundi, 22 août 2022:





https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4321





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S'il-vous-plaît, si vous le pouvez et le voulez, aidez-moi à éveiller.





https://paypal.me/logixca





https://donorbox.org/claude-gelinas





Par Interac: [email protected]

Q = Ton nom et R = Claude





Merci de m'accompagner.





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Archive: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4370





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