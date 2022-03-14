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Anne-Laure Bonnel Vs Béachèle alias B.H.L., le philosophe de salon
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14 views • March 14, 2022
Dans ce court extrait, où le spectateur écoute l’enquêtrice Anne-Laure Bonnel, qui ne souhaite pas être présentée comme une journaliste – on la comprend aisément, vu la réputation peu reluisante que ces derniers ont sur acquérir avec brio ces dernières années ! – parler de son expérience dans le Donbass. Nous sommes le 1er mars 2022, ça se passe sur CNEWS. Pascal Praud, qui marche sur des œufs, tente de temporiser le discours de la Belle. Peine perdue, Anne-Laure Bonnel est une tête de mule. Dans un premier temps, elle va balancer tout net : « Aujourd'hui, du côté où je me trouve (Donbass), les bombardements sont Ukrainiens. » Un froid, façon Toundra, s’installe sur le plateau. La chercheuse de vérité poursuit, martelant l’info comme le vaillant forgeron dompte le métal à coups de marteau : « J'ai toutes les preuves, j'ai les images, j'ai un film, c'est incontestable. » Et d'ajouter : « Il y a des blessés, il y a des morts, que je filme, que je photographie, pour garder ça en témoignage. » BAM, BAM, BAM. Évidemment, on lui coupe la parole. Plus loin, on la lui redonne. Anne-Laure embraye, et, cette fois, elle passe la cinquième « 13 000 morts depuis 2014 […] Monsieur Bernard-Henry Levy, vous la voyez cette photo, c’est celle que j’ai prise avant-hier… donc voilà ce qui se passe dans le Donbass. » La photo en question, c’est le corps d’une femme coupé en deux. Une institutrice. Deux institutrices, en fait, ont été tuées par « l’armée ukrainienne ». Porochenko a donné le coup d’envoi, et Zelenko poursuit le « boulot ». C’est une épuration ethnique. Voilà.
Bernard-Henri, a tenté de lui couper la parole plusieurs fois, mais il n’a pas pu échapper aux photos, alors il finit par dire : « « Je ne mets pas en cause les images... encore qu'il y a des images qui peuvent être... Nous sommes à l'âge où il faut mettre en question les images... mais... admettons... » Admettons quoi ? Guignol.
La vérité, c’est que cet homme, qui se pique de dandysme, se pense philosophe, et ne cesse de se mettre en scène depuis des décennies est un pitre. Un pauvre clown d’occase. Un fauteur de troubles. Lui, qui, sans en avoir l’air, met en doute les photos d’Anne-Laure Bonnel, est tout simplement un falsificateur de vérité. Un manipulateur. À part lui, personne n’a oublié son incroyable « interviouve » de 1993
https://www.liberation.fr/checknews/2019/03/14/bhl-a-t-il-mis-en-scene-une-interview-dangereuse-a-sarajevo-en-1992_1714399/
sous les balles des snipers à Sarajevo.
Source vidéo :
https://www.dailymotion.com/video/x88eela
Les documents et photos ont été glanés sur Internet
==========================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
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https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
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https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Bernard-Henri, a tenté de lui couper la parole plusieurs fois, mais il n’a pas pu échapper aux photos, alors il finit par dire : « « Je ne mets pas en cause les images... encore qu'il y a des images qui peuvent être... Nous sommes à l'âge où il faut mettre en question les images... mais... admettons... » Admettons quoi ? Guignol.
La vérité, c’est que cet homme, qui se pique de dandysme, se pense philosophe, et ne cesse de se mettre en scène depuis des décennies est un pitre. Un pauvre clown d’occase. Un fauteur de troubles. Lui, qui, sans en avoir l’air, met en doute les photos d’Anne-Laure Bonnel, est tout simplement un falsificateur de vérité. Un manipulateur. À part lui, personne n’a oublié son incroyable « interviouve » de 1993
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