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What Banks, Governments and federal Law Firms Hope You Never Discover Mortgage Fraud Scam Exposed.
harrier808
harrier808
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165 views • April 03, 2022
King Hammer, [3/16/2022 2:54 PM]
[Forwarded from Ace Ventura]
THEY CAN’T TAKE YOUR PROPERTY.

MAKE IT VIRAL!!!

WHEN YOU WERE BORN, THE GOVERNMENT USED YOUR BIRTH CERTIFICATE TO CREATE A FICTITIOUS PERSON WITH A PAPER ACCOUNT THAT IS USED IN TRADING.

YOUR ACCOUNT HAS MILLIONS OF DOLLARS IN IT.

WHEN YOU GO FOR A LOAN FROM A BANK, THE PART THEY DON’T TELL YOU IS THAT YOUR ACCOUNT (CALLED A CESTIV QUE VIE ACCOUNT) PROVIDES THE MONEY FOR YOUR LOAN. WHEN YOU SIGN YOUR PROMISSORY NOTE, YOU ARE CONSENTING FOR THE FUNDS TO BE TAKEN FROM YOUR TRUST TO PAY FOR WHATEVER YOU ARE PURCHASING. WHEN YOU GIVE THE SIGNED PROMISSORY NOTE TO THE BANK, THEY JUST GOT PAID BY YOU FOR THE MONEY THAT YOU THINK YOU NEED. THE BANK THEN LENDS YOU THE TOTAL AMOUNT OF THE PURCHASE BACK TO YOU AND CHARGES YOU INTEREST TO PAY BACK YOUR OWN MONEY.

THE BANK, HOWEVER, NEVER PAYS TAXES ON THE MONEY THAT THEY RECEIVED FROM YOUR TRUST BECAUSE OF THE CORRUPT SCAM THAT THE GOVERNMENT HAS ARRANGED TO ROB YOU OF YOUR MONEY (TWICE) PLUS INTEREST

THIS VIDEO IS THE BOMB!

THIS GUY NAILED THIS BANKER TO THE WALL!

THEY CANNOT TAKE YOUR HOME OR PROPERTY BECAUSE YOU PAID FOR IT UP FRONT WHEN YOU WERE FOOLED INTO THINKING YOU DIDN’T HAVE THE MONEY TO PAY FOR IT.

https://youtu.be/qi7TscCIo_g
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