Energia Orgone - Uma das Maiores Descobertas SUPRIMIDA pela FDA

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As autoridades muitas vezes não conseguem entender a criatividade por trás das mentes inteligentes dos cientistas. É por isso que é comum insultar e reprimir as maiores mentes de nossa história, especialmente quando estão trabalhando em algo tão especial e revolucionário que pode transformar completamente o mundo em que vivemos.