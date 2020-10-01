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Фильм «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ». Серия 6
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689 views • October 01, 2020
Проект «МедАльтернатива.инфо» представляет вам русский перевод 6-й (предпоследней) серии фильма «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ / Тhе Тruth Аbоut Vассinеs».
Знаете ли вы, что в США государственные органы, которые призваны проводить надзор за безопасностью вакцин, например, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), владеют патентами на продажу более чем 50 вакцин? Т.е. они продают вакцины. А знаете ли вы, что надзорные комиссии, отвечающие за проведение исследований на безопасность вакцин, в основном состоят из работников фармацевтических компаний, которые и производят эти вакцины?
Т.е. обществу говорят о “безопасности и эффективности” продукции те компании и организации, кто производит и/или продает свою продукцию этому обществу… Надо полагать, что выявлять недостатки в продвигаемой ими продукции, будет не в их интересах. Иначе это грозит потерей прибылей. И совсем несложно допустить, что в их интересах будет обратное - скрывать эти недостатки, если таковые будут обнаружены.
Налицо конфликт интересов. Более того, оказывается, члены этих самых комиссий автоматически получают освобождение от обязательств по конфликту интересов.
В результате мы имеем ситуацию, когда, образно говоря, сторожить курятник поставили лису. Можно ли доверять такому “сторожу”? Решайте сами.
Было бы наивным предполагать, что в этих структурах работают только кристально чистые и честные люди, движимые исключительно заботой о благе общества, учитывая то, что весь западный мир, являются капиталистическим, когда во главе угла стоит капитал или прибыль.
В этой серии вы узнаете об этих, а также многих других шокирующих фактах, которые раскрывают нам картину того, как на самом деле создаются (читай “фальсифицируются”) “научные исследования безопасности вакцин” и как дискредитируют настоящих ученых, которые решили идти против этой порочной системы.
Посмотрите этот фильм сами и покажите его своим близким и друзьям! Этот сериал побудит многих людей более ответственно и осознанно подходить к вопросам своего здоровья и здоровья своих близких, в первую очередь детей.
Благодарим всех, кто оказал поддержку проекту по переводу данного сериала на русский язык!
Уважаемые зрители! Нам осталось перевести последнюю - 7-ю серию фильма, в которой речь пойдет об альтернативе вакцинации. Если вас интересует эта тема и вы считаете, что общество должно знать об этом, вы можете поддержать нашу работу, и тем самым, ускорить выход 7-й серии. Подробности, о том, как можно поддержать нашу работу читайте по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
Знаете ли вы, что в США государственные органы, которые призваны проводить надзор за безопасностью вакцин, например, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), владеют патентами на продажу более чем 50 вакцин? Т.е. они продают вакцины. А знаете ли вы, что надзорные комиссии, отвечающие за проведение исследований на безопасность вакцин, в основном состоят из работников фармацевтических компаний, которые и производят эти вакцины?
Т.е. обществу говорят о “безопасности и эффективности” продукции те компании и организации, кто производит и/или продает свою продукцию этому обществу… Надо полагать, что выявлять недостатки в продвигаемой ими продукции, будет не в их интересах. Иначе это грозит потерей прибылей. И совсем несложно допустить, что в их интересах будет обратное - скрывать эти недостатки, если таковые будут обнаружены.
Налицо конфликт интересов. Более того, оказывается, члены этих самых комиссий автоматически получают освобождение от обязательств по конфликту интересов.
В результате мы имеем ситуацию, когда, образно говоря, сторожить курятник поставили лису. Можно ли доверять такому “сторожу”? Решайте сами.
Было бы наивным предполагать, что в этих структурах работают только кристально чистые и честные люди, движимые исключительно заботой о благе общества, учитывая то, что весь западный мир, являются капиталистическим, когда во главе угла стоит капитал или прибыль.
В этой серии вы узнаете об этих, а также многих других шокирующих фактах, которые раскрывают нам картину того, как на самом деле создаются (читай “фальсифицируются”) “научные исследования безопасности вакцин” и как дискредитируют настоящих ученых, которые решили идти против этой порочной системы.
Посмотрите этот фильм сами и покажите его своим близким и друзьям! Этот сериал побудит многих людей более ответственно и осознанно подходить к вопросам своего здоровья и здоровья своих близких, в первую очередь детей.
Благодарим всех, кто оказал поддержку проекту по переводу данного сериала на русский язык!
Уважаемые зрители! Нам осталось перевести последнюю - 7-ю серию фильма, в которой речь пойдет об альтернативе вакцинации. Если вас интересует эта тема и вы считаете, что общество должно знать об этом, вы можете поддержать нашу работу, и тем самым, ускорить выход 7-й серии. Подробности, о том, как можно поддержать нашу работу читайте по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
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