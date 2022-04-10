Sobre el términi covidiota

Aunque el término "covidiota" nació para definir a los que se tragan la versión oficial del covid, la bastarda Real Academia Española de la lengua introdujo en el Diccionario la definición inversa:



"Persona que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio de la covid". Todo ello al más puro estilo de la neolengua de 1984 de George Orwell.



La Dra. Viviane Brunet expone la verdadera definición de "covidiota", no como grosería sino como diagnóstico: "personas ignorantes, pegados a la televisión, que no buscan nada de información", no entienden que les están matando a ellos y a sus hijos con la "vacuna".