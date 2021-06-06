Wappie Ron bedreigt Videre!

En dan komen we ineens deze wappie tegen. Vol haat naar Videre toe. Tenminste, dat halen we er een beetje uit want gekkie Ron Schönfeld is wat lastig te verstaan.

Eerlijk gezegd hadden we echt nog nooit van deze gek gehoord maar hij blijkbaar wel van ons.

En meneer geeft wederom, zoals alle gekkies die de wereld niet helemaal snappen, de verkeerde de schuld en zegt dat (ja daar is hij weer) Marcel Vriesema Videre is.

Gekkie Ron is er zelfs aan de deur geweest nadat hij eerst 3 uur rondjes daar heeft gelopen.

Het is zijn bedoeling om het Videre collectief uit de weg te ruimen en dan gaat hij zo'n zelfde vliegtuigje huren en dan de tekst erop laten zetten dat Videre overleden is.

Verder wat stoere taal en hij vertelt dat dit het laatste is wat hij kwijt wil over Videre. Nou ja, dat is in ieder geval mooi, we hebben geen idee wat we gemist hebben maar kan nooit veel geweest zijn.



Hey Ron, we gaan je niet vertellen dat je ook al voor de verkeerde deur hebt gestaan want geloven doe je het toch niet.

Ga gewoon je huis opruimen, of ga eens langs een psychiater, als er één is die het nodig hebt dan ben jij het wel.

Mafkees!