Almas vs Circuitos
Brighteon Interview Highlight – Español
Brighteon Interview Highlight – EspañolCheckmark Icon
27 views • 1 day ago

Daniel Estulin entrevista a Mike Adams, innovador en plataformas tecnológicas y científico de la nutrición, sobre las implicaciones de la inteligencia artificial (IA) y el globalismo. Adams analiza la distinción entre las identidades humanas y posthumanas, destacando la naturaleza inmaterial del alma. Critica a los motores de IA convencionales como ChatGPT y Grok por estar manipulados por narrativas gubernamentales, y defiende su propio motor de IA, Enoch, que afirma ser más preciso y alineado con su visión del mundo. Adams advierte sobre el potencial de la IA para controlar y manipular el comportamiento humano, prediciendo un futuro en el que la IA podría superar el pensamiento humano y llevar a una despoblación masiva. También resalta los peligros de la IA en la erosión del conocimiento y la autonomía humanos.


Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home



inteligencia artificialentrevistainforme especialalma vs circuitos
