Monopoly - ¿Quién es el dueño del mundo? - Subtitulada en español

Este innovador documental creado por Tim Gielen revela cómo prácticamente todo en la Tierra es propiedad de una sola corporación. Alimentos, energía, transportes, minerales, medicamentos, aseguradoras, medios de comunicación, noticias, automóviles, barcos, aviones, teléfonos, plataformas de internet... todo lo que se te ocurra le pertenece. Las entidades detrás de esta corporación tienen un plan maestro para someter a la humanidad a un control sin precedentes.

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