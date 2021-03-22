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La manipulation de "la Fabrique du mensonge" : Constance témoigne
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0 view • March 22, 2021
14 mars 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=ByvJDnODwjs
https://odysee.com/@thierry-casasnovas-rgnr:7/la-manipulation-de-la-fabrique-du:1
Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/watch?v=ByvJDnODwjs
Regenere / Thierry Casasnovas : https://odysee.com/@thierry-casasnovas-rgnr:7
@thierry-casasnovas-rgnr
Suite à la diffusion de la Fabrique du Mensonge sur France 5 par Benjamin Teil - avec l'intervention de Clément alias Krapo Dessin ancien dessinateur bénévole engagé pour Soral ou encore appelé l'Extracteur qui fait l'objet d'une plainte auprès du Procureur de la République, de Tristan Mendes France de Stop Hate Money qui a participé à intimider mes partenaires pour qu'ils m'abandonnent, de Rudy Reichstadt de Conspiracy Watch qui paye Google pour mettre en avant des annonces affirmant que je suis un charlatan toxique, ou encore de Thibaud Schepman qui a écrit des articles diffamatoires sur Rue89 en donnant la parole à Groupe Altra qui m'a escroqué, fait venir des hommes de mains chez moi et qui a été condamné à verser 300 000€ à l'association Regenere (mais qui a disparu dans la nature sans jamais payer en mettant la société en insolvabilité) -
Constance s'exprime sur l'instrumentalisation de son témoignage, sur les pressions autour d'elle pour la faire venir témoigner à Paris. Son ex-compagnon m'ayant signalé à la Miviludes car elle me regardait sur Youtube, et l'a même envoyé en HP selon ses dires. Constance a participé à cette émission car son ex-compagnon travaillait pour France 5 et a insisté avec son équipe pour qu'elle témoigne. On l'a incité à dire des choses particulièrement sur moi, ne sachant pas que cette émission était centrée uniquement sur moi. Ils ont passé une journée entière à la faire parler et reformuler devant la caméra, elle affirme qu'elle ne savait plus ce qu'elle disait à la fin. Elle pensait témoigner de tout son parcours d'errance médicale sur le thème des "dérives de la santé" et comment elle n'a pas eu d'autres choix que de chercher des solutions par elle-même sur le net, en tombant sur moi, mais pas seulement, pusiqu'elle a étudié la naturopathie et pleins d'autres sujet (reiki, chamanisme etc.).
Non elle ne s'est pas isolée à cause de moi, non elle n'a pas perdu son travail, son copain et son argent à cause de moi, et non elle n'a pas perdu du poids à cause de moi - elle n'arrivait pas manger à cause de la douleur aux intestins - et elle a contacté le Centre Antidouleur pour les informer qu'elle était pas loin de faire une bêtise à cause de ses extrêmes douleurs, avant de faire une tentative de suicide par manque d'écoute et de prise en charge. D'ailleurs elle n'a jamais quitté le milieu médical et ne s'est pas autodiagnostiquée de la maladie de Lyme, puisque c'est un médecin ouvert aux approches naturelles et à la complémentarité des soins qui lui a diagnostiqué et qui l'a vraiment aidé quand elle se sentée délaissée par les autres praticiens. Comment aurait-on pu penser que j'étais à l'origine de son isolement et de la dégringolade de sa santé alors que nous n'avions aucun contact et qu'elle n'a jamais versé un centime à mon association ? Comment peut-on dire que je suis une secte parce que des gens écoutent mes vidéos sur Youtube, appelant ces derniers des "adeptes" ?
La diffusion de cette émission a eu des répercussions importantes sur elle, elle témoigne aujourd'hui pour rétablir la vérité mais demande à ce qu'on respecte sa tranquillité et son retour à l'anonymat. Merci de soutenir Constance qui a eu le courage de témoigner malgré la peur réelle des représailles.
https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/la-fabrique-du-mensonge-constance-temoin-piegee-par-france-5-au-defi-de
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