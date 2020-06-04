"ΕΛΛΗΝΕΣ για την Πατρίδα" Το πολιτικό πρόγραμμα του νέου κόμματος.

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27 views • June 04, 2020



Όραμά μας μία μεγάλη, ελεύθερη και ισχυρή Ελλάδα. Ύψιστος σκοπός μας η επιβίωση του Ελληνισμού. Το σύνθημά μας θα γίνει πράξη με συνεχή και σκληρό αγώνα:

«Η Ελλάς ανήκει στους Έλληνες»

«Η Ελλάς προορίζεται να ζήσει και θα ζήσει»

https://Ellhnes.net

>> <<...."ΕΛΛΗΝΕΣ για την Πατρίδα" είναι το όνομα του νέου μας Κινήματος και με αυτό το όνομα θα ελευθερώσουμε την Πατρίδα μας! Έμβλημά μας ο αιώνιος Έλλην που μάχεται για την ελευθερία. Που αμύνεται υπέρ ιερών και οσίων. Για να παραδώσει την Πατρίδα μεγαλύτερη και ισχυρότερη απ’ ότι την παρέλαβε! Οι Ιδέες μας βαθιά ελληνικές, υψιπετείς και διαχρονικές. Συνταιριάζουν αιώνια διδάγματα από τους Νόμους του Λυκούργου και την Πολιτεία του Πλάτωνος μέχρι την σκέψη του Ίωνος Δραγούμη και τους στίχους του Κωστή Παλαμά.Όραμά μας μία μεγάλη, ελεύθερη και ισχυρή Ελλάδα. Ύψιστος σκοπός μας η επιβίωση του Ελληνισμού. Το σύνθημά μας θα γίνει πράξη με συνεχή και σκληρό αγώνα:«Η Ελλάς ανήκει στους Έλληνες»«Η Ελλάς προορίζεται να ζήσει και θα ζήσει» https://twitter.com/IliasKasidiaris >> Keywords recg

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