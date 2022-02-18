196) Novo assalto ao Poder Global através da OMS/ONU

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134 views • February 18, 2022





Um modo de tornar oficial a farsa das jurisdições sobre os países e Constituições, desde pelo menos 1933 sob Lei Marcial. O mundo está dividido em Distritos sob ocupação militar, na jurisdição marítima, o mundo é um campo de batalha sob ocupação militar. Começou com a Lei Marcial de 1862, durante a Guerra Civil Americana (1861–1865), porém nunca foi revogada. O Lieber Code (1863) estabeleceu a relação entre civis e militares. A Lei de Reconstrução Militar (1867) organizou os Estados em Distritos. A 1ª e 2ª Convenções de Hague (1899 e 1907) levaram à criação de tratados multilaterais sobre conduta de Guerra, desarmamento, lei de guerra e crimes de guerra (a instalação da jurisdição marítima sobre territórios em terra ou países), a definição do beligerante, e os 5 deveres de usufruto do ocupante militar (artº 55), a saber:

1) Os recibos devem ser emitidos para pessoas e bens tomados (certidão de nascimento).

2) Deve ser mantido um inventário de todas as pessoas e bens tomados (sistema administrativo).

3) Manter o valor do capital de todas as coisas utilizadas à sua própria custa.

4) Pagar todas as taxas, impostos, manutenção e reparações.

5) Reformar o bem após o fim do usufruto (ocupação militar).



Assim se internacionalizou a Lei Marcial no Mundo por altura da 1ª Guerra Mundial (que não foi um mero acidente). Com a criação do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, o sistema de bancos centrais dos Estados Unidos (1913), foi dado o argumento de impressão do Dólar (nº/selo verde) sob licença da ocupação militar, e como um argumento privado militar. A Grande Depressão Americana abriu a porta para a internacionalização do controlo do Bancos (1933) através da colateralização das insolvências através dos 5 deveres de usufruto do ocupante militar. A 2ª Guerra Mundial serviu para instalar a dominância económica e cultural dos EUA. O Campo de Batalha estendeu-se ao planeta inteiro, em todo o sentido da expressão (espaço e população passaram a ser o laboratório, o recurso e adversário). Todo a resistência local era vista como beligerante à ocupação militar invisível, países silenciados através da imposição de dívida nacional e do sistema partidário de ilusão de representação directa. O cidadão presumido como suspeito e reduzido a combatente inimigo. Agora, o 5G/EMF, chemtrails, pandemias, e a progressiva dissolução de garantias falsas de segurança, explicam como chegámos à actualidade de 2020, a “batalha pelo controlo do cérebro” e do controlo remoto do corpo da população, como a fase final da servidão definitiva [https://valeriebugault.fr/

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União Europeia ataca SpaceX com internet via satélite | 17 Fev 2022:

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MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL

Movimento Português de Prevenção do Electrosmog

https://electrosmogportugal.weebly.com

https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal

https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/ Um tratado internacional sobre prevenção e preparação para pandemias: https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/coronavirus/pandemic-treaty/ Um modo de tornar oficial a farsa das jurisdições sobre os países e Constituições, desde pelo menos 1933 sob Lei Marcial. O mundo está dividido em Distritos sob ocupação militar, na jurisdição marítima, o mundo é um campo de batalha sob ocupação militar. Começou com a Lei Marcial de 1862, durante a Guerra Civil Americana (1861–1865), porém nunca foi revogada. O Lieber Code (1863) estabeleceu a relação entre civis e militares. A Lei de Reconstrução Militar (1867) organizou os Estados em Distritos. A 1ª e 2ª Convenções de Hague (1899 e 1907) levaram à criação de tratados multilaterais sobre conduta de Guerra, desarmamento, lei de guerra e crimes de guerra (a instalação da jurisdição marítima sobre territórios em terra ou países), a definição do beligerante, e os 5 deveres de usufruto do ocupante militar (artº 55), a saber:1) Os recibos devem ser emitidos para pessoas e bens tomados (certidão de nascimento).2) Deve ser mantido um inventário de todas as pessoas e bens tomados (sistema administrativo).3) Manter o valor do capital de todas as coisas utilizadas à sua própria custa.4) Pagar todas as taxas, impostos, manutenção e reparações.5) Reformar o bem após o fim do usufruto (ocupação militar).Assim se internacionalizou a Lei Marcial no Mundo por altura da 1ª Guerra Mundial (que não foi um mero acidente). Com a criação do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, o sistema de bancos centrais dos Estados Unidos (1913), foi dado o argumento de impressão do Dólar (nº/selo verde) sob licença da ocupação militar, e como um argumento privado militar. A Grande Depressão Americana abriu a porta para a internacionalização do controlo do Bancos (1933) através da colateralização das insolvências através dos 5 deveres de usufruto do ocupante militar. A 2ª Guerra Mundial serviu para instalar a dominância económica e cultural dos EUA. O Campo de Batalha estendeu-se ao planeta inteiro, em todo o sentido da expressão (espaço e população passaram a ser o laboratório, o recurso e adversário). Todo a resistência local era vista como beligerante à ocupação militar invisível, países silenciados através da imposição de dívida nacional e do sistema partidário de ilusão de representação directa. O cidadão presumido como suspeito e reduzido a combatente inimigo. Agora, o 5G/EMF, chemtrails, pandemias, e a progressiva dissolução de garantias falsas de segurança, explicam como chegámos à actualidade de 2020, a “batalha pelo controlo do cérebro” e do controlo remoto do corpo da população, como a fase final da servidão definitiva [ https://informacaoincorrecta.com/2022/01/17/a-guerra-cognitiva-da-nato/ ]. A solução é a recuperação da República (da coisa pública), este é o melhor projecto para acabar com a corrupção como motor da sociedade política e a traição dos intelectuais: https://revoludroit.fr/ | Interview avec Valérie Bugault - Kairos: https://www.youtube.com/watch?v=Q87UARvkNmY _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _União Europeia ataca SpaceX com internet via satélite | 17 Fev 2022: https://pplware.sapo.pt/internet/uniao-europeia-ataca-spacex-com-internet-via-satelite/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGALMovimento Português de Prevenção do Electrosmog Keywords omsonupoderglobalistatratadointernacionalassalto

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