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АМЕРИКА ГОТОВИТСЯ К КАТАСТРОФЕ
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1010 views • September 03, 2021
В Американские подземные города, на грузовиках, сутками завозят еду и припасы. Похоже на то, что готовят голод, для тех кто останется наверху. Людей будут выдергивать из домов и вакцинировать насильно. Это уже с экранов.
А в Росиии, ВОЗ вместе с Роспотребнадзором создали на базе института «Микроб» Центр по готовности к пандемиям. Готовятся команды быстрого реагирования для "противодействия пандемиям регионах Восточной Европы".....команды быстрого реагирования...
А в Росиии, ВОЗ вместе с Роспотребнадзором создали на базе института «Микроб» Центр по готовности к пандемиям. Готовятся команды быстрого реагирования для "противодействия пандемиям регионах Восточной Европы".....команды быстрого реагирования...
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