Directed Energy Weapons im Einsatz auf Maui

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BRAND AUF MAUI DURCH HOCHENERGIEWAFFEN VORSÄTZLICH AUSGELÖST ?
Das Video soll den Einsatz von Hochenergiewaffen zur Brandstiftung zeigen.
Inzwischen wurde es in US-Nachrichtenkanälen veröffentlicht. Der Einsatz von Hochenergiewaffen auf Maui, dass die Gebäude von Prominenten und eine Kirche verdächtigerweise verschont. Es soll sich jeder selbst ein Bild machen.
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