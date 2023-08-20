Directed Energy Weapons im Einsatz auf Maui

BRAND AUF MAUI DURCH HOCHENERGIEWAFFEN VORSÄTZLICH AUSGELÖST ?

Das Video soll den Einsatz von Hochenergiewaffen zur Brandstiftung zeigen.



Inzwischen wurde es in US-Nachrichtenkanälen veröffentlicht. Der Einsatz von Hochenergiewaffen auf Maui, dass die Gebäude von Prominenten und eine Kirche verdächtigerweise verschont. Es soll sich jeder selbst ein Bild machen.

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