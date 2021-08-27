От Талибана до «Едроссии» (27.08.21)

Прямой эфир на РОЙ ТВ 27 августа 2021 года



0:00 - Об уходе американцев из Афгана

2:22 - американцы решают проблемы за чужой счет

5:30 - Про Китай

6:53 - сущность Талибов

10:28 - внешние и внутренние враги Талибов

12:59 - Талибы - слуги Шариата

14:55 - раздрай в клане Талибов

16:11 - Афганистан - средневековый Халифат

17:32 - Средняя Азия - уязвима

20:02 - РФ - плантация для беженцев

21:06 - мигранты вытеснят Русских

22:43 - афганцы - завоеватели

23:57 - сырье не всегда значит богатство

28:50 - РФ снова облажалась

29:45 - о Туркмении

31:20 - РФ в кольце врагов

32:10 - Индия не нужна талибам

32:40 - Пакистан разрознен

33:35 - талибы будут вербовать таджиков

34:42 - реальное население РФ

35:03 - подачки власти РФ

37:22 - про Чиновников и новый путинский обман

39:46 - о Пандемийной диктатуре Шойгу

41:08 - о Шойгу

41:55 - Выборы - фарс

47:00 - Шойгу в центре внимания

48:08 - Шойгу будет строить собственную державу

50:38 - Тыва - полностью антирусская

52:47 - О книге Максима Калашникова

53:32 - будет строиться новый регион на остатках РФ

55:42 - РФ идет путем СССР

57:00 - Шойгу рвётся в наследники Путина

58:02 - Мы не знаем, что происходит в высших эшелонах власти

1:00:45 - Шойгу будет действовать серьезно

1:01:52 - Шойгу может уже согласовал с Китаем план переформатирования осколков РФ

1:03:00 - о Поклонской

1:04:48 - о Квачкове

1:05:22 - о деградации промышленности

1:06:01 - О дебатах с Юнеманом

1:07:25 - О Мальцеве

1:10:20 - еще о Чечне

1:12:19 - О зарплатах

1:13:25 - О Демографической и общей катастрофе белой цивилизации и РФ в частности

1:16:02 - Власть РФ - оккупанты-олигархи

1:17:42 - молодежь стремится иммигрировать

1:18:20 - Разложение на всех уровнях

1:23:17 - о русских спортсменах на олимпиаде

1:23:55 - о Фурсове

1:25:08 - о проукраинских настроениях в Крыму

1:29:34 - Нужно провести перепись

1:31:35 - за 8 лет деградация ускорилась

1:32:36 - что делать русским патриотам

1:34:13 - РФ уже не спасти (спасать надо было в 2014-2015 гг)

1:35:27 - Стрелков о сущности русского (традиционного!) человека

1:36:33 - современно население (в частности молодежь) родину защищать не будет

1:37:57 - современная молодежь не знает истории, не помнит даже событий 2014-15 годов!

1:39:16 - Максим Калашников : "Идет новая перестройка!"

1:39:58 - о Школьникове

1:40:22 - У Путина много двойников, сам он не вылезает из бункера

1:40:55 - Путин утратил реальную власть, страной рулит окружение

1:42:57 - о Левых Дебилах

1:44:11 - Россия - ковчег для мигрантов

1:45:29 - Пока часть высшей элиты открыто не поддержит майдан, он не состоиться

1:47:50 - Шойгу станет диктатором

1:48:15 - о Коронавирусе

1:49:18 - Российская элита готова сваливать из РФ

1:49:59 - О Просвирнине

1:52:53 - Личное окружение хочет устранить Путина

1:53:05 - о Чубайсе

1:54:01 - о Донбассе

1:55:32 - об Эрдогане

1:56:11 - Путину плевать на Россию

1:57:52 - о Хазине

1:59:11 - Конец