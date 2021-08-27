© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
От Талибана до «Едроссии» (27.08.21)
Follow
0
Share
Report
42 views • March 23, 2022
Прямой эфир на РОЙ ТВ 27 августа 2021 года
0:00 - Об уходе американцев из Афгана
2:22 - американцы решают проблемы за чужой счет
5:30 - Про Китай
6:53 - сущность Талибов
10:28 - внешние и внутренние враги Талибов
12:59 - Талибы - слуги Шариата
14:55 - раздрай в клане Талибов
16:11 - Афганистан - средневековый Халифат
17:32 - Средняя Азия - уязвима
20:02 - РФ - плантация для беженцев
21:06 - мигранты вытеснят Русских
22:43 - афганцы - завоеватели
23:57 - сырье не всегда значит богатство
28:50 - РФ снова облажалась
29:45 - о Туркмении
31:20 - РФ в кольце врагов
32:10 - Индия не нужна талибам
32:40 - Пакистан разрознен
33:35 - талибы будут вербовать таджиков
34:42 - реальное население РФ
35:03 - подачки власти РФ
37:22 - про Чиновников и новый путинский обман
39:46 - о Пандемийной диктатуре Шойгу
41:08 - о Шойгу
41:55 - Выборы - фарс
47:00 - Шойгу в центре внимания
48:08 - Шойгу будет строить собственную державу
50:38 - Тыва - полностью антирусская
52:47 - О книге Максима Калашникова
53:32 - будет строиться новый регион на остатках РФ
55:42 - РФ идет путем СССР
57:00 - Шойгу рвётся в наследники Путина
58:02 - Мы не знаем, что происходит в высших эшелонах власти
1:00:45 - Шойгу будет действовать серьезно
1:01:52 - Шойгу может уже согласовал с Китаем план переформатирования осколков РФ
1:03:00 - о Поклонской
1:04:48 - о Квачкове
1:05:22 - о деградации промышленности
1:06:01 - О дебатах с Юнеманом
1:07:25 - О Мальцеве
1:10:20 - еще о Чечне
1:12:19 - О зарплатах
1:13:25 - О Демографической и общей катастрофе белой цивилизации и РФ в частности
1:16:02 - Власть РФ - оккупанты-олигархи
1:17:42 - молодежь стремится иммигрировать
1:18:20 - Разложение на всех уровнях
1:23:17 - о русских спортсменах на олимпиаде
1:23:55 - о Фурсове
1:25:08 - о проукраинских настроениях в Крыму
1:29:34 - Нужно провести перепись
1:31:35 - за 8 лет деградация ускорилась
1:32:36 - что делать русским патриотам
1:34:13 - РФ уже не спасти (спасать надо было в 2014-2015 гг)
1:35:27 - Стрелков о сущности русского (традиционного!) человека
1:36:33 - современно население (в частности молодежь) родину защищать не будет
1:37:57 - современная молодежь не знает истории, не помнит даже событий 2014-15 годов!
1:39:16 - Максим Калашников : "Идет новая перестройка!"
1:39:58 - о Школьникове
1:40:22 - У Путина много двойников, сам он не вылезает из бункера
1:40:55 - Путин утратил реальную власть, страной рулит окружение
1:42:57 - о Левых Дебилах
1:44:11 - Россия - ковчег для мигрантов
1:45:29 - Пока часть высшей элиты открыто не поддержит майдан, он не состоиться
1:47:50 - Шойгу станет диктатором
1:48:15 - о Коронавирусе
1:49:18 - Российская элита готова сваливать из РФ
1:49:59 - О Просвирнине
1:52:53 - Личное окружение хочет устранить Путина
1:53:05 - о Чубайсе
1:54:01 - о Донбассе
1:55:32 - об Эрдогане
1:56:11 - Путину плевать на Россию
1:57:52 - о Хазине
1:59:11 - Конец
0:00 - Об уходе американцев из Афгана
2:22 - американцы решают проблемы за чужой счет
5:30 - Про Китай
6:53 - сущность Талибов
10:28 - внешние и внутренние враги Талибов
12:59 - Талибы - слуги Шариата
14:55 - раздрай в клане Талибов
16:11 - Афганистан - средневековый Халифат
17:32 - Средняя Азия - уязвима
20:02 - РФ - плантация для беженцев
21:06 - мигранты вытеснят Русских
22:43 - афганцы - завоеватели
23:57 - сырье не всегда значит богатство
28:50 - РФ снова облажалась
29:45 - о Туркмении
31:20 - РФ в кольце врагов
32:10 - Индия не нужна талибам
32:40 - Пакистан разрознен
33:35 - талибы будут вербовать таджиков
34:42 - реальное население РФ
35:03 - подачки власти РФ
37:22 - про Чиновников и новый путинский обман
39:46 - о Пандемийной диктатуре Шойгу
41:08 - о Шойгу
41:55 - Выборы - фарс
47:00 - Шойгу в центре внимания
48:08 - Шойгу будет строить собственную державу
50:38 - Тыва - полностью антирусская
52:47 - О книге Максима Калашникова
53:32 - будет строиться новый регион на остатках РФ
55:42 - РФ идет путем СССР
57:00 - Шойгу рвётся в наследники Путина
58:02 - Мы не знаем, что происходит в высших эшелонах власти
1:00:45 - Шойгу будет действовать серьезно
1:01:52 - Шойгу может уже согласовал с Китаем план переформатирования осколков РФ
1:03:00 - о Поклонской
1:04:48 - о Квачкове
1:05:22 - о деградации промышленности
1:06:01 - О дебатах с Юнеманом
1:07:25 - О Мальцеве
1:10:20 - еще о Чечне
1:12:19 - О зарплатах
1:13:25 - О Демографической и общей катастрофе белой цивилизации и РФ в частности
1:16:02 - Власть РФ - оккупанты-олигархи
1:17:42 - молодежь стремится иммигрировать
1:18:20 - Разложение на всех уровнях
1:23:17 - о русских спортсменах на олимпиаде
1:23:55 - о Фурсове
1:25:08 - о проукраинских настроениях в Крыму
1:29:34 - Нужно провести перепись
1:31:35 - за 8 лет деградация ускорилась
1:32:36 - что делать русским патриотам
1:34:13 - РФ уже не спасти (спасать надо было в 2014-2015 гг)
1:35:27 - Стрелков о сущности русского (традиционного!) человека
1:36:33 - современно население (в частности молодежь) родину защищать не будет
1:37:57 - современная молодежь не знает истории, не помнит даже событий 2014-15 годов!
1:39:16 - Максим Калашников : "Идет новая перестройка!"
1:39:58 - о Школьникове
1:40:22 - У Путина много двойников, сам он не вылезает из бункера
1:40:55 - Путин утратил реальную власть, страной рулит окружение
1:42:57 - о Левых Дебилах
1:44:11 - Россия - ковчег для мигрантов
1:45:29 - Пока часть высшей элиты открыто не поддержит майдан, он не состоиться
1:47:50 - Шойгу станет диктатором
1:48:15 - о Коронавирусе
1:49:18 - Российская элита готова сваливать из РФ
1:49:59 - О Просвирнине
1:52:53 - Личное окружение хочет устранить Путина
1:53:05 - о Чубайсе
1:54:01 - о Донбассе
1:55:32 - об Эрдогане
1:56:11 - Путину плевать на Россию
1:57:52 - о Хазине
1:59:11 - Конец
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.