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FED/FEMA PAYING "HUSH-MONEY" $9,000 PER DEAD BODY
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111 views • June 15, 2021
FEMA PAYING "HUSH-MONEY" $9,000 PER DEAD BODY
TAX MONEY BEING SPENT TO BURY THE DEAD BODIES OF THE CITIZENS MURDERED BY TAX FUNDED "VACCINE" AND TAX FUNDED "GAIN OF FUNCTION" RESEARCH – SO THAT BILL CHILD RAPIST/MURDERER AND FAUCI/BIRX AND OTHER ASSORTED SCOUNDREL CRIMINAL POLITICIANS - FILTHY MURDEROUS PIGS – CAN PIG THEMSELVES IN BLOOD MONEY.
*CDC BUSILY ORDERING NATIONAL WIDE FALSIFICATIONS OF ALL DEATH CERTIFICATES TO REFLECT A FAKE "COVID" WHILE FEMA/ FUNDS $9,000 PER DEAD BODY COERCION MONEY TO FALSIFY DEATH CERTIFICATES
https://www.minds.com/research_start_point/
https://gab.com/stop_dirty_government
TAX MONEY BEING SPENT TO BURY THE DEAD BODIES OF THE CITIZENS MURDERED BY TAX FUNDED "VACCINE" AND TAX FUNDED "GAIN OF FUNCTION" RESEARCH – SO THAT BILL CHILD RAPIST/MURDERER AND FAUCI/BIRX AND OTHER ASSORTED SCOUNDREL CRIMINAL POLITICIANS - FILTHY MURDEROUS PIGS – CAN PIG THEMSELVES IN BLOOD MONEY.
*CDC BUSILY ORDERING NATIONAL WIDE FALSIFICATIONS OF ALL DEATH CERTIFICATES TO REFLECT A FAKE "COVID" WHILE FEMA/ FUNDS $9,000 PER DEAD BODY COERCION MONEY TO FALSIFY DEATH CERTIFICATES
https://www.minds.com/research_start_point/
https://gab.com/stop_dirty_government
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