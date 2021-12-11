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Παρουσίαση νέων συγκλονιστικῶν στοιχείων γιά τό συντελούμενο παγκόσμιο ἰατρικό ἔγκλημα 10-12--2021
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526 views • December 11, 2021
Παρουσίαση νέων συγκλονιστικῶν στοιχείων γιά τό συντελούμενο παγκόσμιο ἰατρικό ἔγκλημα
Προσκαλοῦμε ὅλους τούς φίλους μας νά εἶναι παρόντες στήν τακτική διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Παρασκευῆς τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ.
Ἐπίσης προσκαλοῦμε ὅλους τούς Ἕλληνες νά παρακολουθήσουν τήν σημερινή μας ἐκπομπή καί νά ἑνωθοῦν σέ ἕνα σῶμα καί σέ μιά καρδιά γιά νά σταματήσει τώρα τό συντελούμενο ἔγκλημα.
Προσκαλοῦμε ὅλους τούς φίλους μας νά εἶναι παρόντες στήν τακτική διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Παρασκευῆς τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ.
Ἐπίσης προσκαλοῦμε ὅλους τούς Ἕλληνες νά παρακολουθήσουν τήν σημερινή μας ἐκπομπή καί νά ἑνωθοῦν σέ ἕνα σῶμα καί σέ μιά καρδιά γιά νά σταματήσει τώρα τό συντελούμενο ἔγκλημα.
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