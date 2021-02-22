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The brave man Alexander Dolev against the NWO - Tyranny of Posthumanism - World Communism - Смелият Човек Александър Долев срещу Новия Световен Ред - Тиранията на Постхуманизма - Световния Комунизъм
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50 views • February 22, 2021
Nov 24, 2020
https://stamat.org/
Поклон пред Смелостта на Александър Долев! Ех, да бяха всички Кметове като него!
Журналистическите подлоги на Новия Световен Ред по всякакъв начин притискат Долев, но неговото поведение е безупречно!
БЪЛГАРСКАТА ВОЕННА ДИКТАТУРА ВЕЧЕ ВЪРЛУВА С ПЪЛНА СИЛА! ТЕЗИ, КОИТО НЕ ИСКАТ ДА УВРЕДЯТ ЗДРАВЕТО СИ, НОСЕЙКИ МРЪСНИ ПАРЦАЛИ ВЪРХУ ЛИЦЕТО СИ, СА АРЕСТУВАНИ, НАРУШАВАЙКИ ВСИЧКИТЕ ИМ ЧОВЕШКИ И КОНСТИТУЦИОННИ ПРАВА!!! ПОЛИЦИЯТА АРЕСТУВА И ОНЕЗИ, БУДНИ И СВОБОДОЛЮБИВИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ДОКУМЕНТИРАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ВОЕННАТА ДИКТАТУРА!!!
***
Свободният Живот е най-върховната и прекрасна еманация на Творецът-Творение. Страхът превръща Живота в кошмарен строг тъмничен затвор, стените на който единствено Любовта винаги срутва! Страховата психоза разболява и убива цивилизованите, а не несъществуващите болестотворни „вируси“!
***
Единственото нелечимо хронично заболяване е невежеството, породено от тесногръдата страхливост и подхранвано от мързеливата глупост.
***
Никога не съм искал да бъда лош пророк, аз просто изследвах Живота и Света и описах в Книгите си това, което се случва днес!
СТАМАТ
https://stamat.org/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81/
Музика: Dawn - The MahaVishnu Orchestra with John McLaughlin
https://stamat.org/
Поклон пред Смелостта на Александър Долев! Ех, да бяха всички Кметове като него!
Журналистическите подлоги на Новия Световен Ред по всякакъв начин притискат Долев, но неговото поведение е безупречно!
БЪЛГАРСКАТА ВОЕННА ДИКТАТУРА ВЕЧЕ ВЪРЛУВА С ПЪЛНА СИЛА! ТЕЗИ, КОИТО НЕ ИСКАТ ДА УВРЕДЯТ ЗДРАВЕТО СИ, НОСЕЙКИ МРЪСНИ ПАРЦАЛИ ВЪРХУ ЛИЦЕТО СИ, СА АРЕСТУВАНИ, НАРУШАВАЙКИ ВСИЧКИТЕ ИМ ЧОВЕШКИ И КОНСТИТУЦИОННИ ПРАВА!!! ПОЛИЦИЯТА АРЕСТУВА И ОНЕЗИ, БУДНИ И СВОБОДОЛЮБИВИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ДОКУМЕНТИРАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ВОЕННАТА ДИКТАТУРА!!!
***
Свободният Живот е най-върховната и прекрасна еманация на Творецът-Творение. Страхът превръща Живота в кошмарен строг тъмничен затвор, стените на който единствено Любовта винаги срутва! Страховата психоза разболява и убива цивилизованите, а не несъществуващите болестотворни „вируси“!
***
Единственото нелечимо хронично заболяване е невежеството, породено от тесногръдата страхливост и подхранвано от мързеливата глупост.
***
Никога не съм искал да бъда лош пророк, аз просто изследвах Живота и Света и описах в Книгите си това, което се случва днес!
СТАМАТ
https://stamat.org/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81/
Музика: Dawn - The MahaVishnu Orchestra with John McLaughlin
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