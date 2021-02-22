The brave man Alexander Dolev against the NWO - Tyranny of Posthumanism - World Communism - Смелият Човек Александър Долев срещу Новия Световен Ред - Тиранията на Постхуманизма - Световния Комунизъм

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50 views • February 22, 2021



https://stamat.org/

Поклон пред Смелостта на Александър Долев! Ех, да бяха всички Кметове като него!

Журналистическите подлоги на Новия Световен Ред по всякакъв начин притискат Долев, но неговото поведение е безупречно!

БЪЛГАРСКАТА ВОЕННА ДИКТАТУРА ВЕЧЕ ВЪРЛУВА С ПЪЛНА СИЛА! ТЕЗИ, КОИТО НЕ ИСКАТ ДА УВРЕДЯТ ЗДРАВЕТО СИ, НОСЕЙКИ МРЪСНИ ПАРЦАЛИ ВЪРХУ ЛИЦЕТО СИ, СА АРЕСТУВАНИ, НАРУШАВАЙКИ ВСИЧКИТЕ ИМ ЧОВЕШКИ И КОНСТИТУЦИОННИ ПРАВА!!! ПОЛИЦИЯТА АРЕСТУВА И ОНЕЗИ, БУДНИ И СВОБОДОЛЮБИВИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ДОКУМЕНТИРАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ВОЕННАТА ДИКТАТУРА!!!

***

Свободният Живот е най-върховната и прекрасна еманация на Творецът-Творение. Страхът превръща Живота в кошмарен строг тъмничен затвор, стените на който единствено Любовта винаги срутва! Страховата психоза разболява и убива цивилизованите, а не несъществуващите болестотворни „вируси“!

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Единственото нелечимо хронично заболяване е невежеството, породено от тесногръдата страхливост и подхранвано от мързеливата глупост.

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Никога не съм искал да бъда лош пророк, аз просто изследвах Живота и Света и описах в Книгите си това, което се случва днес!



СТАМАТ

https://stamat.org/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81/



Музика: Dawn - The MahaVishnu Orchestra with John McLaughlin Nov 24, 2020Поклон пред Смелостта на Александър Долев! Ех, да бяха всички Кметове като него!Журналистическите подлоги на Новия Световен Ред по всякакъв начин притискат Долев, но неговото поведение е безупречно!БЪЛГАРСКАТА ВОЕННА ДИКТАТУРА ВЕЧЕ ВЪРЛУВА С ПЪЛНА СИЛА! ТЕЗИ, КОИТО НЕ ИСКАТ ДА УВРЕДЯТ ЗДРАВЕТО СИ, НОСЕЙКИ МРЪСНИ ПАРЦАЛИ ВЪРХУ ЛИЦЕТО СИ, СА АРЕСТУВАНИ, НАРУШАВАЙКИ ВСИЧКИТЕ ИМ ЧОВЕШКИ И КОНСТИТУЦИОННИ ПРАВА!!! ПОЛИЦИЯТА АРЕСТУВА И ОНЕЗИ, БУДНИ И СВОБОДОЛЮБИВИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ДОКУМЕНТИРАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ВОЕННАТА ДИКТАТУРА!!!***Свободният Живот е най-върховната и прекрасна еманация на Творецът-Творение. Страхът превръща Живота в кошмарен строг тъмничен затвор, стените на който единствено Любовта винаги срутва! Страховата психоза разболява и убива цивилизованите, а не несъществуващите болестотворни „вируси“!***Единственото нелечимо хронично заболяване е невежеството, породено от тесногръдата страхливост и подхранвано от мързеливата глупост.***Никога не съм искал да бъда лош пророк, аз просто изследвах Живота и Света и описах в Книгите си това, което се случва днес!СТАМАТМузика: Dawn - The MahaVishnu Orchestra with John McLaughlin Keywords nwomaskslockdownsposthumanismcovid-19world-communismhuman-freedoms

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