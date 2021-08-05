L'engagement politique de Kokopelli, l'association qui se bat pour la distribution de semences libres de droit et reproductibles

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14 views • August 05, 2021



Une vidéo magnifique, où le discours de l'intervenant est en parfaite adéquation avec une démarche écologique authentique.



Le site de l'association :

https://kokopelli-semences.fr/fr/



Source de la vidéo :

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Mon blogue :

https://www.margueriterothe.com/



GAB : 🐸

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Mes chaînes vidéo :

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https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/

$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation) Un peu plus de 20 minutes en compagnie d'Ananda Guillet, le président et fils du fondateur de l'association Kokopelli ; une structure qui distribue des semences libres de droits et reproductibles, issues de l'agriculture biologique afin de préserver la biodiversité semencière et potagère. Autant dire que Monsanto réduirait bien cette association à néant s'il le pouvait.Une vidéo magnifique, où le discours de l'intervenant est en parfaite adéquation avec une démarche écologique authentique.Le site de l'association :Source de la vidéo : https://rumble.com/vkjlew-marcel-reoit-le-prsident-de-kokopelli-on-nimposera-pas-le-masque.html?mref=6zof& ;mrefc=5=========================Mon blogue :GAB : 🐸Mes chaînes vidéo : https://odysee.com/ $/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation) Keywords artemisia annuaecologiegraines anciennessante par les plantes

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