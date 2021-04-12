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IL SILENZIO DEI PUNTURATI (Video Luca Jibo)
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12 views • April 12, 2021
Sono in atto degli OMICIDI di STATO che presto saranno classificati come GENOCIDIO.
E' compito di ognuno elevare il proprio grado di consapevolezza per uscire da questa situazione il prima possibile.
► Video estratto da "EMERGENZA IN ROSSO con Paolo Parisi (ex-militare) e Luca Jibo"
https://rumble.com/vfcpmx-emergenza-in-rosso-con-paolo-parisi-ex-militare-e-luca-jibo.html
Puoi scaricare il file originale 3m 40s (150 Mb) e ri-caricarlo altrove.
Link Download file originale MOV (150 Mb) scade 13/4/2021
https://we.tl/t-jwmiXN6IUa
oppure file convertito MP4 (28 Mb) scade 14/4/2021
https://we.tl/t-2x58K666n1
LUCA JIBO è Musicista e autore di numerosi video contro la più grande farsa del secolo.
Iscriviti al suo canale YouTube "LUCA JIBO MUSIC", fonte delle sue migliori Produzioni originali.
➡ Luca Jibo Music on Youtube
https://www.youtube.com/user/LucaJibo/videos
➡ "VERITA' SCOMODE" video Luca Jibo
https://youtube.com/playlist?list=PL8sU_mR-FbtK0IomKTKMrLS3sjIr6qydH
Per SOSTENERE l'opera, l'impegno e le POSITIVE produzioni creative di Luca Jibo scrivi qui: [email protected]
Segnalo per approfondimenti:
► 10 SPORCHI VACCINI (Tommaso Minniti)
https://youtu.be/DVBU9oxgyao
► IL RAGIONEVOLE DUBBIO (Ambra Fedrigo)
https://youtu.be/lmjoEMMH5jA
E' compito di ognuno elevare il proprio grado di consapevolezza per uscire da questa situazione il prima possibile.
► Video estratto da "EMERGENZA IN ROSSO con Paolo Parisi (ex-militare) e Luca Jibo"
https://rumble.com/vfcpmx-emergenza-in-rosso-con-paolo-parisi-ex-militare-e-luca-jibo.html
Puoi scaricare il file originale 3m 40s (150 Mb) e ri-caricarlo altrove.
Link Download file originale MOV (150 Mb) scade 13/4/2021
https://we.tl/t-jwmiXN6IUa
oppure file convertito MP4 (28 Mb) scade 14/4/2021
https://we.tl/t-2x58K666n1
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