Reinicio Del Oro y La Plata - destacado de la entrevista 1
Brighteon Interview Highlight – Español
Brighteon Interview Highlight – EspañolCheckmark Icon
14 views • 1 day ago

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home



Mike Adams y Todd Pittner hablan sobre el aumento significativo en los precios del oro y la plata, con la plata triplicándose y el oro más que duplicándose desde que comenzó su programa hace tres años. Destacan los beneficios prácticos de poseer metales preciosos e introducen a Andy Scheckman y Michelle McCrory de Miles Franklin Media. Andy explica la supresión histórica del precio de la plata por parte de grandes bancos para fines militares y de alta tecnología, y Michelle habla sobre el reinicio monetario global y el papel del oro como un activo de confianza. También abordan la demanda industrial de la plata, especialmente en IA y energías renovables, y los desafíos para aumentar la oferta.



La conversación se centró en el aumento de la demanda de plata por necesidad industrial, particularmente en centros de datos de IA, vehículos eléctricos y electrónica de defensa. El orador 1 enfatizó las propiedades únicas de los metales de transición (cobre, plata y oro) y su uso histórico como moneda. También destacaron los beneficios de adquirir plata a través de una asociación no incorporada sin fines de lucro (UNA) para ventajas fiscales y de protección de activos. Además, predijeron importantes interrupciones económicas en 2026 debido a los avances en IA, con hasta 1 millón de estadounidenses perdiendo sus empleos. La conversación también tocó la importancia de la salud y el bienestar, mencionando la terapia con péptidos y el potencial de nuevos suplementos como MK 777.

brighteonhighlightsspanishverdad botanica
