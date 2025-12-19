Reinicio Del Oro y La Plata - destacado de la entrevista 1

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
This channel has partnered with the Brighteon Store and receives a small commission from all sales generated from an affiliate link.
Click the shop now button below to help out this channel.
Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home
Mike Adams y Todd Pittner hablan sobre el aumento significativo en los precios del oro y la plata, con la plata triplicándose y el oro más que duplicándose desde que comenzó su programa hace tres años. Destacan los beneficios prácticos de poseer metales preciosos e introducen a Andy Scheckman y Michelle McCrory de Miles Franklin Media. Andy explica la supresión histórica del precio de la plata por parte de grandes bancos para fines militares y de alta tecnología, y Michelle habla sobre el reinicio monetario global y el papel del oro como un activo de confianza. También abordan la demanda industrial de la plata, especialmente en IA y energías renovables, y los desafíos para aumentar la oferta.
La conversación se centró en el aumento de la demanda de plata por necesidad industrial, particularmente en centros de datos de IA, vehículos eléctricos y electrónica de defensa. El orador 1 enfatizó las propiedades únicas de los metales de transición (cobre, plata y oro) y su uso histórico como moneda. También destacaron los beneficios de adquirir plata a través de una asociación no incorporada sin fines de lucro (UNA) para ventajas fiscales y de protección de activos. Además, predijeron importantes interrupciones económicas en 2026 debido a los avances en IA, con hasta 1 millón de estadounidenses perdiendo sus empleos. La conversación también tocó la importancia de la salud y el bienestar, mencionando la terapia con péptidos y el potencial de nuevos suplementos como MK 777.