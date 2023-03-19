15 Minute Cities Thread Part 6 [VIDS & LINKS]

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■ https://truparnet.wixsite.com/links/15minutecities
■ https://tinyurl.com/15MinuteCitiesFeed
■ https://digitalid.truthparadigm.tv/
■ https://digitalcurrency.truthparadigm.tv
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ARTICLES TO READ: :
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CANCEL CULTURE COMING TO A CONCLUSION?
TAKE SOME ESG + DEIB, AND ADD CBDC AND FINISH OFF WITH 15-MINUTE CITY
https://americanpolicy.org/2023/03/08/cancel-culture-coming-to-a-conclusion/ -
Oxfordshire County Council Traffic Filters and 15 Minute Cities
https://davidicke.com/2023/03/08/oxfordshire-county-council-traffic-filters-and-15-minute-cities/ -
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VIDEO CREDITS:
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15-Minute Cities Could Become The Future
https://www.oann.com/video/oan-contribution/15-minute-cities-could-become-the-future/?utm_source=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=15-minute-cities-could-become-the-future -
London ''mayor'' Sadiq Khan claims those who are against the WEF 15-minute cities are far-right anti-vaxxers and covid deniers. This lowlife needs to go.
https://t.me/c/1711901317/973 -
The 15-Minute City | Sustainable Development Summit 2021 - World Economic Forum
https://www.youtube.com/watch?v=OefI7KHWByI -
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#15MinuteCitiesTruth Playlists
https://www.brighteon.com/watch/cbb27cf7-924d-4d26-aa22-adc7cdd5e3bc?index=1
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🧿 RELAY BY 🧿
■ http://truthparadigm.news
■ https://shows.truthparadigm.tv
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💎TREASURE💎
■ https://tinyurl.com/IvermectinResources
■ https://cspoa.org
■ https://www.j6truth.org/
■ https://thepatriotlight.com/
■ https://www.devolution.link
■ https://Travel19criticalcare.com
■ https://reawakeningseries.com
■ https://ministry.truthparadigm.tv
■ https://ministry.truthparadigm.news
■ http://truthparadigm.net
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