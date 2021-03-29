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Aliens im Untergrund
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58 views • March 29, 2021
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❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
Phil Schneider: Geologe und Sprengstoffexperte. Stichwort: "Dumps"
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Er arbeitete 17 Jahre lang für "schwarze" Regierungsprojekte der USA, u.a. in Los Alamos, der Area 51 (Groomlake Basis, Nevada) und der S4 (Papoose Lake Basis, Nevada). Seine Aufgabe war es, für das Militär extrem tiefliegende, unterirdische Basen zu entwerfen und zu bauen. Er besaß Zugang zur höchsten Geheimhaltungsstufe Level 1. Wofür wurden alleine in den USA 129 und weltweit über 1.400 unterirdische Basen mit einer Tiefe von bis zu 1.500 Metern und einer Kapazität für bis zu 10,000 Menschen angelegt?
Gibt es ein geheimes Abkommen zwischen Regierungskreisen der USA und den berüchtigten "Greys" und wenn ja, welchem Zweck dient es?
Stehen die Viehverstümmelungen im amerikanischen Mittelwesten und die weltweiten UFO-Entführungen von Menschen damit in einem Zusammenhang?
Was uns Phil Schneider über seine Erlebnisse berichtet, liegt weit jenseits von allem, was Sie bisher für denkbar hielten...
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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