Как главный онколог и его сын наживаются на онкоцентре Блохина

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Авторитетный док. фильм о назначении психотропных препаратов — это история о чрезвычайно прибыльном сотрудничестве психиатрии и фарм. компаний, породившем индустрию с доходом в 80 млрд. долларов, получаемым за счёт сбывания психотропных препаратов ничего не подозревающим людям. Но внешность обманчива. Насколько верны диагнозы психиатров и насколько безопасны их препараты?