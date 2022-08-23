Как главный онколог и его сын наживаются на онкоцентре Блохина

Авторитетный док. фильм о назначении психотропных препаратов — это история о чрезвычайно прибыльном сотрудничестве психиатрии и фарм. компаний, породившем индустрию с доходом в 80 млрд. долларов, получаемым за счёт сбывания психотропных препаратов ничего не подозревающим людям. Но внешность обманчива. Насколько верны диагнозы психиатров и насколько безопасны их препараты?