Atabal + V-jigante - Ondea bandera | Plena de Puerto Rico

Participando con los muchachos de Atabal en el concurso #OndeaTuRequinto.
Recordamos a los músicos del barrio de La 21 en Santurce con el estilo de requintar con golpe de caballito.
También le rendimos homenaje a Don Tite Curet Alonso, el guayamero, quien fue el compositor del tema.
#bombapr #puerto rico #jibaro #vejigante