BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Atabal + V-jigante - Ondea bandera | Plena de Puerto Rico
Vjigante
Vjigante
1 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
1 view • 22 hours ago

Participando con los muchachos de Atabal en el concurso #OndeaTuRequinto.

Recordamos a los músicos del barrio de La 21 en Santurce con el estilo de requintar con golpe de caballito.

También le rendimos homenaje a Don Tite Curet Alonso, el guayamero, quien fue el compositor del tema.

@V_jigante Instagram | Telegram V-jigante Spotify | Apple Music | Amazon Music | Deezer #bombapr #puerto rico #jibaro #vejigante

Keywords
puerto ricobombafolkloreworld musiclatin musicjibarovejigante
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy