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04.02.22. Что ждет от Украины Европа. ((Выпуск №236. Часть 1(1))
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5864 views • February 03, 2022
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:54 Образование новых государств / СНД / Укр - Каз / Горбачев /переговоры Лаврова https://www.youtube.com/watch?v=ORmJ7beHloA
12:21 ЩО РЕАЛЬНО ВІДБУВАЄТЬСЯ? Іноземні посольства тікають з України https://www.youtube.com/watch?v=7NpFAcNy71k
15:28 Схиархимандрит Иоанникий передал что в этом году всё начнётся! https://www.youtube.com/watch?v=fCL_LTk1Yos
20:22 Невероятное развитие событий. Новости из Европы https://www.youtube.com/watch?v=8fImdM6l4hE
25:42 БРИТАНЦЫ ПОУМНЕЛИ (скан) https://bastyon.com/index?r=sub&;i=46e954b7dd5ff1c419be01f4d3a68e43d035a7920a3b46f2b23e3ca0679051f9&num=0&mimagegallery=true
30:52 "Конвой Свободы" (Freedom Convoy) в Канаде. Рассказ участника https://www.youtube.com/watch?v=NworBovmalk
45:00 «Разговор о Главном»: Михаил Ковальчук – о новых биогенетических центрах и будущем COVID-19 https://www.youtube.com/watch?v=r90E2Z8Q9_U (пшеничку улучшим)
52:30 «Разговор о Главном»: Михаил Ковальчук – о новых биогенетических центрах и будущем COVID-19 https://www.youtube.com/watch?v=r90E2Z8Q9_U (о генетическом редактировании)
01:07:09 Письмо слушателя об установке вышек сотовой связи
01:10:29 Редько1. Кагал через частных убийц управляет программой вакцинации в России, делая из населения территории трупы или... https://vk.com/video651580946_456239854
01:16:48 Изменение человеческой расы через 10 лет. Политики уже не скрывают планы https://www.youtube.com/watch?v=081up3I0br8
01:27:35 МЕТАВСЕЛЕННАЯ новая религия / ВХОД В НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ https://www.youtube.com/watch?v=EjhWxoRvyB4
01:34:09 Статья. Билл Гейтс: человечество столкнется с угрозой хуже коронавируса https://hi-tech.mail.ru/news/56756-bill-geyts-chelovechestvo-stolknetsya-s-ugrozoy-huzhe-koronavirusa/?frommail=1
01:35:35 ЖУТЬ! ЭТО ЧТО ТАКОЕ? ДЕТСКИЕ КРОВАТИ ДЛЯ ДЕТСКИХ КОНЛАГЕ-РЕЙ?????? https://ok.ru/video/3809769491124
01:38:12 Что стало с детьми при эвакуации: жуткий рассказ от свидетеля! https://www.youtube.com/watch?v=UkO5aBUk41g
Сегодня мы поговорим о поднятии цен буквально на всё с целью остановки производств; об интересантах протестных движений на Украине и в мире; о первой стране, снявшей ковидные ограничения; о "конвое свободы" в Канаде; об угрозах развития биогенетики и регуляторных правилах нового мира; о трансгенном будущем человека; и о многом другом.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш Телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:54 Образование новых государств / СНД / Укр - Каз / Горбачев /переговоры Лаврова https://www.youtube.com/watch?v=ORmJ7beHloA
12:21 ЩО РЕАЛЬНО ВІДБУВАЄТЬСЯ? Іноземні посольства тікають з України https://www.youtube.com/watch?v=7NpFAcNy71k
15:28 Схиархимандрит Иоанникий передал что в этом году всё начнётся! https://www.youtube.com/watch?v=fCL_LTk1Yos
20:22 Невероятное развитие событий. Новости из Европы https://www.youtube.com/watch?v=8fImdM6l4hE
25:42 БРИТАНЦЫ ПОУМНЕЛИ (скан) https://bastyon.com/index?r=sub&;i=46e954b7dd5ff1c419be01f4d3a68e43d035a7920a3b46f2b23e3ca0679051f9&num=0&mimagegallery=true
30:52 "Конвой Свободы" (Freedom Convoy) в Канаде. Рассказ участника https://www.youtube.com/watch?v=NworBovmalk
45:00 «Разговор о Главном»: Михаил Ковальчук – о новых биогенетических центрах и будущем COVID-19 https://www.youtube.com/watch?v=r90E2Z8Q9_U (пшеничку улучшим)
52:30 «Разговор о Главном»: Михаил Ковальчук – о новых биогенетических центрах и будущем COVID-19 https://www.youtube.com/watch?v=r90E2Z8Q9_U (о генетическом редактировании)
01:07:09 Письмо слушателя об установке вышек сотовой связи
01:10:29 Редько1. Кагал через частных убийц управляет программой вакцинации в России, делая из населения территории трупы или... https://vk.com/video651580946_456239854
01:16:48 Изменение человеческой расы через 10 лет. Политики уже не скрывают планы https://www.youtube.com/watch?v=081up3I0br8
01:27:35 МЕТАВСЕЛЕННАЯ новая религия / ВХОД В НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ https://www.youtube.com/watch?v=EjhWxoRvyB4
01:34:09 Статья. Билл Гейтс: человечество столкнется с угрозой хуже коронавируса https://hi-tech.mail.ru/news/56756-bill-geyts-chelovechestvo-stolknetsya-s-ugrozoy-huzhe-koronavirusa/?frommail=1
01:35:35 ЖУТЬ! ЭТО ЧТО ТАКОЕ? ДЕТСКИЕ КРОВАТИ ДЛЯ ДЕТСКИХ КОНЛАГЕ-РЕЙ?????? https://ok.ru/video/3809769491124
01:38:12 Что стало с детьми при эвакуации: жуткий рассказ от свидетеля! https://www.youtube.com/watch?v=UkO5aBUk41g
Сегодня мы поговорим о поднятии цен буквально на всё с целью остановки производств; об интересантах протестных движений на Украине и в мире; о первой стране, снявшей ковидные ограничения; о "конвое свободы" в Канаде; об угрозах развития биогенетики и регуляторных правилах нового мира; о трансгенном будущем человека; и о многом другом.
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