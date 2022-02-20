Joh. W. Matutis - Was kommt auf uns zu? - 20. Februar 2022

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Stichworte: das Trostbuch für die Endzeit – jeder macht, was er will – was war, was ist und was kommt – das Ende kennen – die sieben Siegel – die Freimaurer – die Drangsal – die Verfolgung der Andersdenker – das sechste Siegel und der große Tag des Zornes des Lammes – die kommenden Erdveränderungen und Vulkanausbrüche – wehe, wehe, wehe – jetzt oder nie – Gott wartet auf die Umkehr der Menschen – das siebte Siegel und die sieben letzten Posaunen



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♥️ Spenden ♥️ Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Der Endzeit-Mensch ist ein überforderter Mensch.Stichworte: das Trostbuch für die Endzeit – jeder macht, was er will – was war, was ist und was kommt – das Ende kennen – die sieben Siegel – die Freimaurer – die Drangsal – die Verfolgung der Andersdenker – das sechste Siegel und der große Tag des Zornes des Lammes – die kommenden Erdveränderungen und Vulkanausbrüche – wehe, wehe, wehe – jetzt oder nie – Gott wartet auf die Umkehr der Menschen – das siebte Siegel und die sieben letzten PosaunenPredigt herunterladen:Audio https://berliner-predigten.de/dateien/2022-02-20-Was-kommt-auf-uns-zu.mp3 Video https://video-predigten.de/2022/220220-Was-kommt-auf-uns-zu.mp4 ✉️ Abonnieren ✉️ https://berliner-predigten.de/blog/newsletter/ ♥️ Spenden ♥️ https://berliner-predigten.de/blog/spenden/ Keywords deutschendzeitsieben siegelumkehrpredigt

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