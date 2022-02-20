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Joh. W. Matutis - Was kommt auf uns zu? - 20. Februar 2022
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25 views • February 20, 2022
Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Der Endzeit-Mensch ist ein überforderter Mensch.
Stichworte: das Trostbuch für die Endzeit – jeder macht, was er will – was war, was ist und was kommt – das Ende kennen – die sieben Siegel – die Freimaurer – die Drangsal – die Verfolgung der Andersdenker – das sechste Siegel und der große Tag des Zornes des Lammes – die kommenden Erdveränderungen und Vulkanausbrüche – wehe, wehe, wehe – jetzt oder nie – Gott wartet auf die Umkehr der Menschen – das siebte Siegel und die sieben letzten Posaunen
Predigt herunterladen:
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