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Натуральная ФилоСофия Матери Мира — КвинтЭссенция мировой Натурфилософии (Видео)
VictoriaRA
VictoriaRA
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11 views • January 06, 2021

Виктория ПреобРАженская. «Натуральная ФилоСофия Матери Мира — КвинтЭссенция мировой Натурфилософии». Читает Автор. https://youtu.be/qwBcRsLCwpY

Фрагмент: «Eсли обобщить опыт мировой научной мысли, касающийся Естества ПриРАды, то Учение Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — Воплощённой Софии Премудрой, при внимательном изучении современных философов, — Явится Удобоваримой Формулой Синтеза всех СакРАльных Наук, неким Универсумом. Как, впрочем, и предвещал софиолог-провидец Вл.Соловьёв, говаря о Явлении Мировой Души в Своей Субстанциональной Сущности Софии, Должной Привести человечество к Окончательному Знанию Абсолюта: «Абсолютно Божественная София, Единственная Женщина — Абсолют Космоса. Она — Субстанциональна, т.е. материальная (телесная) и Идеальная (Духовная) в одно и то же время». НатурфилоСофия — это ПриРАда Софии, Её Естество, Целостное ЗНАНИЕ Премудрости Света. А Сакральное Священное Знание — праматерь всех современных наук. Но с Низхождением Первой Эманации и Мировой Души в уплотнённые сферы Мира Ма-Терии (Мать Терры), (Матерь и Я (Азъ)) — Сияющая Истина (Дыхание Жизни — ЗНАНИЕ) Сокрыла Свой Первозданный ДухоЛик, Облачившись Плотью Живой Истинной ПриРАды. Истинное Знание — стало тайным. (И это понятно, ибо для профана истинно только то, что он может увидеть собственными глазами и пощупать собственной рукой.) Хотя Предвечные Лики Софии постоянно Возлежат на поверхности МиРАздания. Строение атома, структура Воды, Торическое движение всего Сущего, движение Светил для ночи и дня по своим геоцентрическим орбитам, сам ЧелоВек-Микрокосм, как отРАЖЕНие Макрокосма, спиРАль и золотое сечение, Квант и Сдвоенная Световая Волна — всё это лишь некоторые из Её Реалий, Определяющих жизнь и Квантовую Механику Вселенной. И неудивительно! Единая София — Дуальна и Гармонична в Своём Изначальном Проявлении Мужского и Женского Начал»

(Виктория ПреобРАженская. «Натуральная ФилоСофия Матери Мира — КвинтЭссенция мировой Натурфилософии», 4.01.2016 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/naturalnaya-filosofiya-materi-mira-kvintessenciya-mirovoj-naturfilosofii ).

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/est-spasitelnoe-vremya ).

Авторские Сайты Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС):

https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/01/05/naturalnaya-filosofiya-materi-mira-kvintessenciya-mirovoj-naturfilosofii-video/


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