Натуральная ФилоСофия Матери Мира — КвинтЭссенция мировой Натурфилософии (Видео)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Виктория ПреобРАженская. «Натуральная ФилоСофия Матери Мира — КвинтЭссенция мировой Натурфилософии». Читает Автор. https://youtu.be/qwBcRsLCwpY
Фрагмент: «Eсли обобщить опыт мировой научной мысли, касающийся Естества ПриРАды, то Учение Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — Воплощённой Софии Премудрой, при внимательном изучении современных философов, — Явится Удобоваримой Формулой Синтеза всех СакРАльных Наук, неким Универсумом. Как, впрочем, и предвещал софиолог-провидец Вл.Соловьёв, говаря о Явлении Мировой Души в Своей Субстанциональной Сущности Софии, Должной Привести человечество к Окончательному Знанию Абсолюта: «Абсолютно Божественная София, Единственная Женщина — Абсолют Космоса. Она — Субстанциональна, т.е. материальная (телесная) и Идеальная (Духовная) в одно и то же время». НатурфилоСофия — это ПриРАда Софии, Её Естество, Целостное ЗНАНИЕ Премудрости Света. А Сакральное Священное Знание — праматерь всех современных наук. Но с Низхождением Первой Эманации и Мировой Души в уплотнённые сферы Мира Ма-Терии (Мать Терры), (Матерь и Я (Азъ)) — Сияющая Истина (Дыхание Жизни — ЗНАНИЕ) Сокрыла Свой Первозданный ДухоЛик, Облачившись Плотью Живой Истинной ПриРАды. Истинное Знание — стало тайным. (И это понятно, ибо для профана истинно только то, что он может увидеть собственными глазами и пощупать собственной рукой.) Хотя Предвечные Лики Софии постоянно Возлежат на поверхности МиРАздания. Строение атома, структура Воды, Торическое движение всего Сущего, движение Светил для ночи и дня по своим геоцентрическим орбитам, сам ЧелоВек-Микрокосм, как отРАЖЕНие Макрокосма, спиРАль и золотое сечение, Квант и Сдвоенная Световая Волна — всё это лишь некоторые из Её Реалий, Определяющих жизнь и Квантовую Механику Вселенной. И неудивительно! Единая София — Дуальна и Гармонична в Своём Изначальном Проявлении Мужского и Женского Начал»
(Виктория ПреобРАженская. «Натуральная ФилоСофия Матери Мира — КвинтЭссенция мировой Натурфилософии», 4.01.2016 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/naturalnaya-filosofiya-materi-mira-kvintessenciya-mirovoj-naturfilosofii ).
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/est-spasitelnoe-vremya ).
Авторские Сайты Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС):
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/01/05/naturalnaya-filosofiya-materi-mira-kvintessenciya-mirovoj-naturfilosofii-video/
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.