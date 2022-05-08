ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΣΤΟΥΣ ΕΝΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ

angelokarageorgos 288 followers Follow 1 Share Add to... Share Report

549 views • May 08, 2022





Όμως φαίνεται πλέον πως η στόχευση δεν έχει να κάνει μόνο με το ανθρώπινο είδος καθώς ο σκοπός είναι είτε να υβριδοποιηθεί είτε να εξαλειφθεί κάθε αγνό κομμάτι της δημιουργίας του Πατέρα. Τα αγαπητά ζωάκια, λοιπόν, απειλούνται και πολύ συχνά θανατώνονται μαζικά με πολυποίκιλες αφορμές με κυριότερες τους κλιματικούς στόχους και μολύνσεις από ιούς (τώρα που τους έχουμε οικειοποιηθεί), οι οποίοι μάλιστα μας λένε πως είναι απειλητικοί και για τους ανθρώπους κάτι που φροντίζουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να μας πείσουν γι’αυτό και η γρίπη των πτηνών που εξαιτίας της έχουν σκοτωθεί δεκάδες εκατομμύρια πουλερικά πλέον ισχυρίζονται πως εντοπίστηκε και σε ανθρώπους. Αυτά προφανώς έχουν συνέπειες και στην προσφορά της τροφής και στις τιμές των προϊόντων που συντονισμένα με το λοκντάουν της Σαγκάης που προκαλεί καθυστέρηση των εμπορευμάτων στο πολυσύχναστο λιμάνι της, τις όλως τυχαίως συχνές καταστροφές μεγάλων εργοστασίων επεξεργασίας και παραγωγής τροφίμων στις ΗΠΑ αλλά και τον πόλεμο με την αύξηση των τιμών της ενέργειας και τα εμπάργκος δίνουν τα κατάλληλα εχέγγυα στην μαύρη παγκόσμια τράπεζα να προκαταβάλει πως οι δυσκολίες για το κόστος ζωής θα διαρκέσουν ως το 2025.



Και αφού μαζί με τα παραπάνω τα στοιχεία που προκύπτουν από παντού για την πραγματική πανδημία των γονιδιακών ανατροπών είναι όλο και πιο τρομακτικά, προκειμένου προφανώς να ευλογήσει ο πάπας τη συντονισμένη προσπάθεια αφανισμού μας διοργανώνει τις επόμενες μέρες στο Βατικανό διεθνή συνάντηση εξορκιστών. Άλλωστε είναι εμφανές πως μας έχουν προς αντικατάσταση και γι’αυτό φαντάζονται την “εξελιγμένη ανθρωπότητα” ως μια μίξη cyborgs και ρομπότς. Όμως, όπως κάθε τι στην ύλη, έτσι κι αυτός ο κόσμος αργά ή γρήγορα πρέπει να τελειώσει και ως τότε η δική μας δουλειά είναι να μην παρασυρόμαστε από τις υλιστικές σειρήνες του κακού που θα μας οδηγούν πάντα στο φόβο αλλά να παραμένουμε προσηλωμένοι και ανεπηρέαστοι με καθαρό νου προς τη σωτηρία της ψυχής που θα διανθίζεται από την Αλήθεια της αγάπης.



Επίσης: ΠΡΩΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΑΛΣΟΣ ΜΠΑΡΟΥΤΑΔΙΚΟ - ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΙΟΥ 17:00



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ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ: Μέσα στην διαδικασία της χαλάρωσης της προπαγάνδας και των κανόνων της ψευτοπανδημίας, έντεχνα μας σερβίρουν πως έχουμε μπει σε μια φάση κανονικότητας εμφανώς προσπαθώντας να μας προσαρμόσουν σε αυτή τη νέα τυραννικά τεχνοκρατική κατάσταση για την ανθρωπότητα. Διότι κιόλας όχι μόνο επιμένουν ότι πλέον πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό και τα επισυναπτόμενα μέτρα αλλά από πολλές πλευρές μας βομβαρδίζουν με τους τρόπους που χρειάζεται να προετοιμαστούμε για τις επόμενες φάσεις με αποκορύφωμα την ανακοίνωση της ευρωπαϊκής επιτροπής για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι χώρες το επόμενο διάστημα ούτως ώστε να ενισχύσουν την ετοιμότητα τους. Και να’ταν μόνο αυτό, μας προέκυψε και η νέα προφητεία του δραστήριου και αυτό τον καιρό Μπιλάκου που μας προειδοποιεί για μια ενδεχόμενη νέα κορωνομετάλλαξη, όπως πάντα πιο μεταδοτική και θανατηφόρα.Όμως φαίνεται πλέον πως η στόχευση δεν έχει να κάνει μόνο με το ανθρώπινο είδος καθώς ο σκοπός είναι είτε να υβριδοποιηθεί είτε να εξαλειφθεί κάθε αγνό κομμάτι της δημιουργίας του Πατέρα. Τα αγαπητά ζωάκια, λοιπόν, απειλούνται και πολύ συχνά θανατώνονται μαζικά με πολυποίκιλες αφορμές με κυριότερες τους κλιματικούς στόχους και μολύνσεις από ιούς (τώρα που τους έχουμε οικειοποιηθεί), οι οποίοι μάλιστα μας λένε πως είναι απειλητικοί και για τους ανθρώπους κάτι που φροντίζουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να μας πείσουν γι’αυτό και η γρίπη των πτηνών που εξαιτίας της έχουν σκοτωθεί δεκάδες εκατομμύρια πουλερικά πλέον ισχυρίζονται πως εντοπίστηκε και σε ανθρώπους. Αυτά προφανώς έχουν συνέπειες και στην προσφορά της τροφής και στις τιμές των προϊόντων που συντονισμένα με το λοκντάουν της Σαγκάης που προκαλεί καθυστέρηση των εμπορευμάτων στο πολυσύχναστο λιμάνι της, τις όλως τυχαίως συχνές καταστροφές μεγάλων εργοστασίων επεξεργασίας και παραγωγής τροφίμων στις ΗΠΑ αλλά και τον πόλεμο με την αύξηση των τιμών της ενέργειας και τα εμπάργκος δίνουν τα κατάλληλα εχέγγυα στην μαύρη παγκόσμια τράπεζα να προκαταβάλει πως οι δυσκολίες για το κόστος ζωής θα διαρκέσουν ως το 2025.Και αφού μαζί με τα παραπάνω τα στοιχεία που προκύπτουν από παντού για την πραγματική πανδημία των γονιδιακών ανατροπών είναι όλο και πιο τρομακτικά, προκειμένου προφανώς να ευλογήσει ο πάπας τη συντονισμένη προσπάθεια αφανισμού μας διοργανώνει τις επόμενες μέρες στο Βατικανό διεθνή συνάντηση εξορκιστών. Άλλωστε είναι εμφανές πως μας έχουν προς αντικατάσταση και γι’αυτό φαντάζονται την “εξελιγμένη ανθρωπότητα” ως μια μίξη cyborgs και ρομπότς. Όμως, όπως κάθε τι στην ύλη, έτσι κι αυτός ο κόσμος αργά ή γρήγορα πρέπει να τελειώσει και ως τότε η δική μας δουλειά είναι να μην παρασυρόμαστε από τις υλιστικές σειρήνες του κακού που θα μας οδηγούν πάντα στο φόβο αλλά να παραμένουμε προσηλωμένοι και ανεπηρέαστοι με καθαρό νου προς τη σωτηρία της ψυχής που θα διανθίζεται από την Αλήθεια της αγάπης.Επίσης: ΠΡΩΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΑΛΣΟΣ ΜΠΑΡΟΥΤΑΔΙΚΟ - ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΙΟΥ 17:00Επικοινωνία: [email protected] Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzelΓκρουπ στο Viber: https://invite.viber.com/?g=ti5xMtOGxU1U2nHFLjg6MkCDGmuUSOA6 Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/ Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokarΠροφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/ Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6 Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg Κανάλι στο Rumble: https://rumble.com/user/AngeloKar Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ: https://angelokarageorgos.gr/apagoreuetai-i-yparksi-stous-enomenous-me-ton-theo Keywords vaccinesanalysisconspiracynew world ordercoronavirusglobalisation

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