UNLOCK THE HEART SET FREE
ORION PROPHECY/TRACK 2
IT’S NOT TOO MUCH TO HOPE FOR LOVE TO RULE THE WORLD
IT’S LOVE THAT KNOWS THE TRUTH YOUR HEART IN LOVE SHOULD RULE
NO NEED FOR JAILS THAT BIND
THE HEART IN LOVE DOES FIND
THE LIGHT OF LOVE LET SHINE
INSTRUMENTS
NOW LISTEN CLOSE DEAR CHILD OF STARLIT ESSENCE SENT
TO FIND THE TREASURE SENT THAT SETS YOU FREE FROM JAIL
THE KEY TO OPEN UP THE HEART YOU LOCKED AWAY
I’LL SNEAK THE KEY TO YOU…. NO OTHER KEY WILL DO
LET’S SPRING THE LOCK…WE’RE FREE……IT’S PARTY TIME YOU SEE
ABOVE BEYOND THE REST STILL CAUGHT IN HEARTLESS BOUND
WHILE WE ALL DO SING AND DANCE
TOGETHER LOVE DOES FREE THE HEART IN LOVE YOU SEE
TOGETHER FIND THE KEY
UNLOCK THE HEART AND SET ME FREE
MY HEART DOES LONG TO BE IN LOVE WITH ALL SET FREE
NOW IT’S TIME FOR LOVE TO RULE THE WORLD
INSTRUMENTS
THE MAGIC LOVE DOES FIND……THE TREASURE HID SO WELL
BENEATH THE HEART BEEN BOUND……IT’S TIME TO CELEBRATE
THE TREASURED HEART SET FREE….IT TAKES ALL ME AND YOU
TOGETHER FIND THE TRUTH…..TO FIND THAT WE’VE BEEN USED
TO FEED THE DEVIL’S DUE…..WE ALL, YES IT’S TRUE
SEDUCED…….WITH FEAR AND GREED YOU SEE
TIME’S UP, OUR TURN….WE’RE FREE FREE FREE
THE STAR OF DAVID TRUE
JUST LOOK AT ME AND YOU
WE’RE MADE TO BE ENTRANCED
JUST LOOK INTO MY EYES
TOGETHER WE WILL FIND
LET LOVE OF ALL ENTRANCE
THE SNAKES WILL SPIN AND DANCE
CLIMB UP THE TREE ENTRANCED