UNLOCK THE HEART SET FREE
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
11 views • 3 days ago

UNLOCK THE HEART SET FREE


ORION PROPHECY/TRACK 2


IT’S NOT TOO MUCH TO HOPE FOR LOVE TO RULE THE WORLD

IT’S LOVE THAT KNOWS THE TRUTH YOUR HEART IN LOVE SHOULD RULE


NO NEED FOR JAILS THAT BIND

THE HEART IN LOVE DOES FIND

THE LIGHT OF LOVE LET SHINE


INSTRUMENTS


NOW LISTEN CLOSE DEAR CHILD OF STARLIT ESSENCE SENT

TO FIND THE TREASURE SENT THAT SETS YOU FREE FROM JAIL

THE KEY TO OPEN UP THE HEART YOU LOCKED AWAY

I’LL SNEAK THE KEY TO YOU…. NO OTHER KEY WILL DO

LET’S SPRING THE LOCK…WE’RE FREE……IT’S PARTY TIME YOU SEE


ABOVE BEYOND THE REST STILL CAUGHT IN HEARTLESS BOUND

WHILE WE ALL DO SING AND DANCE

TOGETHER LOVE DOES FREE THE HEART IN LOVE YOU SEE

TOGETHER FIND THE KEY

UNLOCK THE HEART AND SET ME FREE

MY HEART DOES LONG TO BE IN LOVE WITH ALL SET FREE

NOW IT’S TIME FOR LOVE TO RULE THE WORLD


INSTRUMENTS


THE MAGIC LOVE DOES FIND……THE TREASURE HID SO WELL

BENEATH THE HEART BEEN BOUND……IT’S TIME TO CELEBRATE

THE TREASURED HEART SET FREE….IT TAKES ALL ME AND YOU

TOGETHER FIND THE TRUTH…..TO FIND THAT WE’VE BEEN USED

TO FEED THE DEVIL’S DUE…..WE ALL, YES IT’S TRUE

SEDUCED…….WITH FEAR AND GREED YOU SEE

TIME’S UP, OUR TURN….WE’RE FREE FREE FREE


THE STAR OF DAVID TRUE 

JUST LOOK AT ME AND YOU

WE’RE MADE TO BE ENTRANCED

JUST LOOK INTO MY EYES 

TOGETHER WE WILL FIND

LET LOVE OF ALL ENTRANCE

THE SNAKES WILL SPIN AND DANCE

CLIMB UP THE TREE ENTRANCED


prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
