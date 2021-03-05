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Proud Boy wappie Albert is een beetje boos
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0 view • March 05, 2021
Proud Boy wappie Albert moest zich gisteren melden in de rechtbank te Amsterdam met nota bene zijn moeder.
Hij vertelt dat hij is veroordeeld tot 10 dagen celstraf plus een mooie boete van 500 euro wegens zijn aandeel in de rellen van 17 januari jl. in Amsterdam.
Moeder en zoon droegen geen 'luiers' (mondkapjes) want dat vinden wappies nu eenmaal erg stoer.
Na deze rechtszaak kreeg hij ook nog eens een bekeuring omdat hij na 21.00 uur 's-avonds buiten was en is nu erg boos, hij durft te beweren dat hij terug kwam van de rechtbank maar dat lijkt ons stug want dan ben je wel heel erg lang onderweg toch?
Verder boert hij nog wat nare en agressieve dingen over de agent die hem beboet heeft: "Als ik hem GVD zonder pakkie tegenkom dan ligt hij echt een keer in de sloot of wat dan ook."
Hij vertelt dat hij is veroordeeld tot 10 dagen celstraf plus een mooie boete van 500 euro wegens zijn aandeel in de rellen van 17 januari jl. in Amsterdam.
Moeder en zoon droegen geen 'luiers' (mondkapjes) want dat vinden wappies nu eenmaal erg stoer.
Na deze rechtszaak kreeg hij ook nog eens een bekeuring omdat hij na 21.00 uur 's-avonds buiten was en is nu erg boos, hij durft te beweren dat hij terug kwam van de rechtbank maar dat lijkt ons stug want dan ben je wel heel erg lang onderweg toch?
Verder boert hij nog wat nare en agressieve dingen over de agent die hem beboet heeft: "Als ik hem GVD zonder pakkie tegenkom dan ligt hij echt een keer in de sloot of wat dan ook."
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