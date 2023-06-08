O ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΕΝΗΜΕΡΏΝΕΙ ΓΙΑ TH N.E.S.A.R.A., G.E.S.A.R.A.

"..Είναι ένα πολύ πυκνό σκοτάδι... Δε θέλουνε να μας πληροφορήσουνε.. "

Στην προσπάθεια που γίνεται στις Η.Π.Α με τον νόμο N.E.S.A.R.A που

προβλέπει μεταξύ άλλων κατάργηση της φορολογίας αλλά έχει συνολικά 19

παραμέτρους αναφέρθηκε σήμερα μιλώντας στην εκπομπή “Κόντρα στο σύστημα”

και στον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη ο Δημήτρης γνωστός με το προσωνύμιο

“Τραπεζικός”.



Παράλληλα ανέφερε ότι:



«Το παγκόσμιο χρέος είναι 300 τρις. Ποιοί χρωστάνε σε ποιούς. Οι λαοί

χρωστάνε στις κεντρικές τράπεζες που εκδίδουν το νόμισμα. Επειδή οι

κεντρικές τράπεζες είναι ιδιωτικές μας δανείζουν το νόμισμα κι εμείς το

χρωστάμε. Η Ευρώπη χρωστάει 1 τρις 800 δις μέσα αυτά είναι και η Ελλάδα.

Το ταμείο ανάκαμψης που έχουμε πάρει 750 δις είναι όλα δανεικά. Έχουμε

πάρει ένα κομμάτι που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε το γήπεδο του

Δήμου Αθηναίων που το λένε γήπεδο του Παναθηναϊκού. 62 δις έχει αυξήσει

το χρέος ο Μητσοτάκης. Με 128% του ΑΕΠ το 2010 μπήκαμε στα μνημόνια.

Δηλαδή τώρα που είμαστε στο 205% του ΑΕΠ δεν είμαστε χρεωκοπημένοι; Μας

δουλεύουν κανονικά».

