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PRO "VACCINE" POLITICIANS WILL EVENTUALLY BE HUNTED DOWN AS THE NAZI WERE
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191 views • April 17, 2021
A FAIRLY GOOD BET THAT TODAY'S PRO POISON THEY ARE CALLING "VACCINE" POLITICIANS – - WILL IN THE FUTURE
-BE HUNTED DOWN
-AS WAS THE NAZI FROM WWII
- ALL THE POISON THEY ARE CALLING "VACCINE" HAS CIRCUMVENTED ANY/ALL "REGULATION" THAT HAD ANY CHANCE AT MAKING THIS POISON BEING CALLED "VACCINE" SAFE
EUA - EMERGENCY USE AUTHORIZATION
******NOBODY CAN GUARANTEE WHAT IS INSIDE A "VACCINE" BY AND AT THE TIME IT IS INJECTED INTO ITS VICTIM
* INTERESTING THAT SOROS CLAIMED HE BECAME A NAZI BY PRETENDING HE WAS NOT A JEW
- AND THEN AFTER HE BECAME A NAZI - DID NOT GET HUNTED BECAUSE HE CLAIMED HE WAS A JEW WAS AND IS TODAY NOT A NAZI
FAMOUS EXPRESSION:
- FOOL ME ONCE SHAME ON YOU - FOOL ME TWICE SHAME ON ME FOOL – FOOL ME THREE TIMES – THESE NAZI LIES ARE GOING TO END.
-BE HUNTED DOWN
-AS WAS THE NAZI FROM WWII
- ALL THE POISON THEY ARE CALLING "VACCINE" HAS CIRCUMVENTED ANY/ALL "REGULATION" THAT HAD ANY CHANCE AT MAKING THIS POISON BEING CALLED "VACCINE" SAFE
EUA - EMERGENCY USE AUTHORIZATION
******NOBODY CAN GUARANTEE WHAT IS INSIDE A "VACCINE" BY AND AT THE TIME IT IS INJECTED INTO ITS VICTIM
* INTERESTING THAT SOROS CLAIMED HE BECAME A NAZI BY PRETENDING HE WAS NOT A JEW
- AND THEN AFTER HE BECAME A NAZI - DID NOT GET HUNTED BECAUSE HE CLAIMED HE WAS A JEW WAS AND IS TODAY NOT A NAZI
FAMOUS EXPRESSION:
- FOOL ME ONCE SHAME ON YOU - FOOL ME TWICE SHAME ON ME FOOL – FOOL ME THREE TIMES – THESE NAZI LIES ARE GOING TO END.
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