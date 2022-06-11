PFIZER "ВАКЦИНА" ПОСЛЕ ИСПАРЕНИЯ

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Через 24 часа после процесса испарения образца одной капли препарата COMIRNATY PFIZER для инъекций эти структуры, напоминающие искусственные узоры и следы МИКРОТЕХНОЛОГИИ, видны на ОПТИЧЕСКОМ МИКРОСКОПЕ HAXON AQUILES II. На более ранней стадии эти «пластины» были прикреплены с помощью процедуры САМОСБОРКИ, что в конечном итоге привело к созданию этих более сложных структур