Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 89

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 88.
Читает Автор. https://youtu.be/RCZgBY398_0
Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).
Список вопросов:
00:00 — Вступление.
01:16 — Почему на Лице Тары Света на Картине Виктории ПреобРАженской «Тара Света» четыре бирюзовые бинди?
02:17 — Вопрос о воздействии тёмных сущностей на сознание и чувства.
05:20 — «Грани Агни-Йоги» — это писания контактёров? Можно ли им доверять?
11:30 — Относятся ли к 144000 те, кто ощущают свою звёздно-космическую природу, не идентифицируя себя ни с одной земной цивилизацией/расой, некогда жившей на Земле?
12:58 — Отвержение, умаление, пренебрежение МАТЕРИАЛЬНЫМ МИРОМ и его благами — это вид богохульства?
14:07 — Отвергающие, принижающие или обезценивающие ЛЮБЫЕ Тварения и Детей Матери Мира — это богохульство?
14:53 — Истинные волхвы — это единичные души в наше время, тоже отчасти пребывающие в мороке? Или же душ такого уровня сейчас нет вовсе?
15:22 — И имеет ли смысл сейчас изучать буквицу из 49 буков, которая сейчас активно популяризируется в славянском пространстве, — это истинное древнее знание?
15:47 — Сириус, Орион — это места, где пребывают наши Высшие Я? РОДИНА-РАДАНА Той Самой РЕАЛЬНОСТИ?
17:24 — Мы проживаем время, когда есть уникальная возможность взлететь эволюционно?
19:46 — Как можно объяснить, что самое экстатическое состояние, которое аз изпытываю, медитируя на Тебя, — это Твой Образ МАХАКАЛИ?
Текстовая версия https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-89
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara/videos?page=1 Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Каналы
https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
и
https://t.me/usmalos — доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская».
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.