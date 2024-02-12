Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 89

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 88.

Читает Автор. https://youtu.be/RCZgBY398_0

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Список вопросов:

00:00 — Вступление.

01:16 — Почему на Лице Тары Света на Картине Виктории ПреобРАженской «Тара Света» четыре бирюзовые бинди?

02:17 — Вопрос о воздействии тёмных сущностей на сознание и чувства.

05:20 — «Грани Агни-Йоги» — это писания контактёров? Можно ли им доверять?

11:30 — Относятся ли к 144000 те, кто ощущают свою звёздно-космическую природу, не идентифицируя себя ни с одной земной цивилизацией/расой, некогда жившей на Земле?

12:58 — Отвержение, умаление, пренебрежение МАТЕРИАЛЬНЫМ МИРОМ и его благами — это вид богохульства?

14:07 — Отвергающие, принижающие или обезценивающие ЛЮБЫЕ Тварения и Детей Матери Мира — это богохульство?

14:53 — Истинные волхвы — это единичные души в наше время, тоже отчасти пребывающие в мороке? Или же душ такого уровня сейчас нет вовсе?

15:22 — И имеет ли смысл сейчас изучать буквицу из 49 буков, которая сейчас активно популяризируется в славянском пространстве, — это истинное древнее знание?

15:47 — Сириус, Орион — это места, где пребывают наши Высшие Я? РОДИНА-РАДАНА Той Самой РЕАЛЬНОСТИ?

17:24 — Мы проживаем время, когда есть уникальная возможность взлететь эволюционно?

19:46 — Как можно объяснить, что самое экстатическое состояние, которое аз изпытываю, медитируя на Тебя, — это Твой Образ МАХАКАЛИ?

Текстовая версия https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-89

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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