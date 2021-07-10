© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Voordracht Karel van Wolferen nr. 20: Oproep aan artsen en ander medisch personeel
Follow
0
Share
Report
20 views • July 10, 2021
Voordracht Karel van Wolferen nr. 20: Oproep aan artsen en ander medisch personeel
Karel van Wolferen leest voor uit GV nummer 20:
Oproep aan artsen en ander medisch personeel
Hoofdredacteur van het nieuwsblad Gezond Verstand Karel van Wolferen introduceert het nieuwste nummer van Gezond Verstand door zijn eigen geschreven artikel voor te lezen.
Deelnemers van Gezond verstand krijgen nummer 20 op zaterdag 10 juli in de brievenbus. Deze editie is vanaf nu ook beschikbaar in onze webshop:
https://gezondverstand.eu/webshop/
CREDITS ,, https://www.youtube.com/channel/UCuwR1owMdsWKDL6c8KElSFQ
Karel van Wolferen leest voor uit GV nummer 20:
Oproep aan artsen en ander medisch personeel
Hoofdredacteur van het nieuwsblad Gezond Verstand Karel van Wolferen introduceert het nieuwste nummer van Gezond Verstand door zijn eigen geschreven artikel voor te lezen.
Deelnemers van Gezond verstand krijgen nummer 20 op zaterdag 10 juli in de brievenbus. Deze editie is vanaf nu ook beschikbaar in onze webshop:
https://gezondverstand.eu/webshop/
CREDITS ,, https://www.youtube.com/channel/UCuwR1owMdsWKDL6c8KElSFQ
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.